Επιστήμονες υποψιάζονται ότι λάβαμε σήμα από παράλληλο σύμπαν μέσω σκουληκότρυπας

Το 2019, τα γήινα ανιχνευτικά βαρυτικών κυμάτων κατέγραψαν ένα σήμα που άφησε τους επιστήμονες άναυδους.

Οι βαρυτικές κυματώσεις είναι ρυτιδώσεις στον ιστό του χωροχρόνου, που δημιουργούνται συνήθως όταν συγκρούονται τεράστια και πυκνά ουράνια σώματα όπως οι μαύρες τρύπες.

Όμως το συγκεκριμένο σήμα, γνωστό ως GW190521, διήρκεσε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου – πολύ πιο σύντομο από τα χαρακτηριστικά «κελαηδίσματα» που παράγονται όταν δύο μαύρες τρύπες συγχωνεύονται.

Ερευνητές με επικεφαλής τον Δρ Τσι Λάι από το Πανεπιστήμιο Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών υποστηρίζουν σε προδημοσιευμένη εργασία τους ότι το GW190521 ίσως ήταν «ηχώ» από την κατάρρευση μιας σκουληκότρυπας – ενός θεωρητικού διαστημικού τούνελ που θα μπορούσε να συνδέει διαφορετικά σύμπαντα.

Μια σύντομη πύλη προς αλλού

Σύμφωνα με το σενάριο της ομάδας, αν η σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ανοίξει ένα τούνελ ανάμεσα σε σύμπαντα, τότε το βαρυτικό σήμα θα μπορούσε να περάσει μέσα από τον «λαιμό» της σκουληκότρυπας και να φτάσει στο δικό μας. Επειδή η σκουληκότρυπα θα έμενε ανοιχτή για απειροελάχιστο χρόνο, αυτό θα εξηγούσε γιατί το σήμα κόπηκε απότομα.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν καταγράψει περίπου 300 συγχωνεύσεις ζευγών μαύρων τρυπών – τα λεγόμενα binary black holes – που όλες παράγουν το χαρακτηριστικό ανερχόμενο «κελάηδισμα» καθώς οι δύο κολοσσοί στροβιλίζονται όλο και πιο κοντά. Το GW190521 ξεχωρίζει γιατί δεν έχει αυτό το ανερχόμενο μοτίβο.

Δύο σενάρια στο μικροσκόπιο

Η πιο συμβατική εξήγηση είναι πως επρόκειτο για δύο μαύρες τρύπες που συγκρούστηκαν κατευθείαν μεταξύ τους, χωρίς την προοδευτική σπειροειδή σύγκλιση. Ωστόσο, το μοντέλο της σκουληκότρυπας, αν και λιγότερο πιθανό, παραμένει στο τραπέζι.

Οι ερευνητές συνέκριναν μαθηματικά το σήμα που θα άφηνε μια τέτοια σκουληκότρυπα με τα δεδομένα του πραγματικού GW190521, αλλά και με το σενάριο της ξαφνικής σύγκρουσης. Η κλασική εκδοχή ταίριαζε ελαφρώς καλύτερα στα δεδομένα, όχι όμως σε βαθμό που να αποκλείει τη σκουληκότρυπα.

Το επόμενο σύνορο

«Το σήμα που δημιουργείται από τη συγχώνευση σε ένα άλλο σύμπαν μπορεί να περάσει μέσα από τον λαιμό της σκουληκότρυπας και να ανιχνευθεί στο δικό μας ως σύντομη ηχώ», εξηγεί ο Δρ Λάι.

Αν η υπόθεση αυτή επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη έμμεση απόδειξη ύπαρξης σκουληκοτρυπών και ίσως δώσει στους επιστήμονες την ευκαιρία να μελετήσουν για πρώτη φορά τι συμβαίνει πέρα από το δικό μας σύμπαν.