Οι 6 στους 10 gamers αγοράζουν μέχρι δύο βιντεοπαιχνίδια τον χρόνο
Περικοπές ακόμη και στα αγαπημένα μας video games
Οι περισσότεροι gamers δεν αγοράζουν πια τόσα παιχνίδια όσο παλιά κι όπως φαίνεται, η πλειοψηφία των παικτών στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται να το επιβεβαιώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana.
Περισσότεροι από 6 στους 10 παίκτες αγοράζουν το πολύ δύο παιχνίδια μέσα σε έναν χρόνο. Οι πιο «χαλαροί» αγοράζουν ένα κάθε έξι ή δώδεκα μήνες, ενώ, ένα εντυπωσιακό 33% δηλώνει πως παίρνει παιχνίδι ακόμη σπανιότερα.
Ο αναλυτής Ματ Πισκατέλα εξηγεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό –περίπου 14%– είναι οι λεγόμενοι “hyper–enthusiasts”, δηλαδή οι παίκτες που αγοράζουν κάθε μήνα, δοκιμάζουν τα πάντα και δεν τους απασχολεί η τιμή. Αυτοί κρατούν όρθιο το premium κομμάτι της αγοράς και τα collector’s editions, όπως επισημαίνει.
Για όλους τους υπόλοιπους, όμως, το τοπίο έχει αλλάξει, καθώς οι περισσότεροι παίζουν πλέον free–to–play τίτλους και προτιμούν να ξοδεύουν μέσα στο παιχνίδι, με αγορές skins, season passes ή boosts.
Βέβαια, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα της Comscore, το 82% των παικτών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξοδέψει τουλάχιστον μία φορά μέσα στο παιχνίδι τους τελευταίους 12 μήνες.
Με λίγα λόγια, οι λίγοι «φανατικοί» αγοράζουν τα πάντα και οι πολλοί παίζουν δωρεάν αλλά πληρώνουν λίγο – λίγο.