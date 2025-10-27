Μεγάλα προβλήματα με τον αλγόριθμο του X - «Μέχρι αύριο θα έχουν επιλυθεί», είπε ο Έλον Μασκ

Μεγάλα προβλήματα έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες στον αλγόριθμο της πλατφόρμας του Έλον Μασκ, «X» (πρώην Twitter), με αποτέλεσμα οι χρήστες να βλέπουν πολύ λιγότερες αναρτήσεις από άτομα που ακολουθούν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί χρήστες του «X» έχουν αναφέρει ασυνέπειες στην αρχική τους σελίδα στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ, όπως επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο, καθυστερημένες ενημερώσεις και περιορισμένη ορατότητα για ορισμένους λογαριασμούς.

Ορισμένοι influencers της πλατφόρμας έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί για τη μείωση της αλληλεπίδρασης και της εμβέλειας των λογαριασμών τους, προκαλώντας εικασίες σχετικά με πρόσφατες αλλαγές στον αλγόριθμο.

Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, αναγνώρισε τα συνεχιζόμενα προβλήματα με την πλατφόρμα του και επιβεβαίωσε τους χρήστες του «X», ότι μέχρι αύριο θα έχουν διορθωθεί.

«Βρήκαμε ένα σημαντικό σφάλμα στον αλγόριθμο «Χ», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες να βλέπουν πολύ λιγότερες αναρτήσεις από άτομα που ακολουθούν. Θα έχει επιλυθεί μέχρι αύριο».