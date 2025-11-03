OpenAI: Συμφωνία «μαμούθ» 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για την απόκτηση πρόσθετης αναπτυξιακής ικανότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

New multi-year, strategic partnership with @OpenAI will provide our industry-leading infrastructure for them to run and scale ChatGPT inference, training, and agentic AI workloads.



Allows OpenAI to leverage our unusual experience running large-scale AI infrastructure securely,… pic.twitter.com/HZGeld5M9q — Andy Jassy (@ajassy) November 3, 2025

Η επταετής συμφωνία, η οποία ανεβάζει το συνολικό ποσό των πρόσφατων οικονομικών δεσμεύσεων της OpenAI σε σχεδόν 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, θα επιτρέψει στην εταιρεία να κάνει άμεση χρήση της υποδομής AWS για τη λειτουργία των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, αναφέρουν οι Financial Times.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου, τόσο από παρόχους cloud όπως η AWS όσο και από κατασκευαστές τσιπ, για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

