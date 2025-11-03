Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

Τα βίντεο AI κατακλύζουν πλέον τα κοινωνικά δίκτυα και δύσκολα μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει το πραγματικό από το τεχνητό, ή ψεύτικο.

Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημάδια που βοηθούν τους μη μυημένους να αναγνωρίζουν τα fake βίντεο, όπως για παράδειγμα αυτά με κακή ποιότητα εικόνας.

«Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που εξετάζουμε», λέει στο BBC, ο Hany Farid, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, πρωτοπόρος στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας και ιδρυτής της εταιρείας ανίχνευσης deepfake, GetReal Security.

Από την άλλη όπως επισημαίνει ο Matthew Stamm, καθηγητής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Πολυμέσων και Ασφάλειας Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Drexel των ΗΠΑ, «αν δείτε κάτι που είναι πραγματικά χαμηλής ποιότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικο. Δεν σημαίνει κάτι κακόβουλο».

Το θέμα είναι ότι τα θολά, pixelated βίντεο AI είναι αυτά που είναι πιο πιθανό να σας ξεγελάσουν, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι ένα σημάδι ότι ίσως θέλετε να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό που παρακολουθείτε.

«Οι κορυφαίες γεννήτριες μετατροπής κειμένου σε βίντεο, όπως το Veo της Google και το Sora της OpenAI, εξακολουθούν να παράγουν μικρές ασυνέπειες», λέει ο Farid.

Ακόμα και τα πιο προηγμένα μοντέλα σήμερα συχνά παρουσιάζουν προβλήματα όπως ασυνήθιστα λείες υφές δέρματος, περίεργα ή μεταβαλλόμενα σχέδια στα μαλλιά και τα ρούχα ή μικρά αντικείμενα στο φόντο που κινούνται με αδύνατους ή μη ρεαλιστικούς τρόπους. Είναι εύκολο να τα χάσετε, αλλά όσο πιο καθαρή είναι η εικόνα, τόσο πιο πιθανό είναι να δείτε αυτά τα ενδεικτικά σφάλματα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό ακριβώς κάνει τα βίντεο χαμηλότερης ποιότητας τόσο σαγηνευτικά. Όταν ζητάτε από την τεχνητή νοημοσύνη κάτι που μοιάζει σαν να έχει τραβηχτεί με ένα παλιό τηλέφωνο ή κάμερα ασφαλείας, για παράδειγμα, μπορεί να κρύψει τα αντικείμενα που διαφορετικά θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους.

Τους τελευταίους μήνες, μερικά βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη υψηλού προφίλ ξεγέλασαν τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Όλα είχαν κάτι κοινό. Ένα ψεύτικο αλλά απολαυστικό βίντεο με άγρια ​​κουνελάκια να πηδούν σε τραμπολίνο είχε πάνω από 240 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Εκατομμύρια άλλοι ρομαντικοί στο διαδίκτυο πάτησαν το κουμπί "Μου αρέσει" σε ένα κλιπ δύο ανθρώπων που ερωτεύονται στο μετρό της Νέας Υόρκης, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν την ίδια απογοήτευση όταν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικο.

«Τα τρία πράγματα που πρέπει να προσέξετε είναι η ανάλυση, η ποιότητα και η διάρκεια», λέει ο Farid. Η διάρκεια είναι η πιο εύκολη. «Ως επί το πλείστον, τα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σύντομα, ακόμη και μικρότερα από τα τυπικά βίντεο που βλέπουμε στο TikTok ή το Instagram, τα οποία έχουν διάρκεια περίπου 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Η συντριπτική πλειονότητα των βίντεο που μου ζητείται να επαληθεύσω έχουν διάρκεια έξι, οκτώ ή 10 δευτερόλεπτα». Αυτό συμβαίνει επειδή η δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβή, επομένως τα περισσότερα εργαλεία αξιοποιούν στο έπακρο σύντομα κλιπ. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι ένα βίντεο, τόσο πιο πιθανό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει λάθη. «Μπορείτε να ενώσετε πολλά βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα παρατηρήσετε μια περικοπή κάθε οκτώ δευτερόλεπτα περίπου».

Οι άλλοι δύο παράγοντες, η ανάλυση και η ποιότητα, είναι σχετικοί αλλά διαφορετικοί. Η ανάλυση αναφέρεται στον αριθμό ή το μέγεθος των pixel σε μια εικόνα, ενώ η συμπίεση είναι μια διαδικασία που μειώνει το μέγεθος ενός αρχείου βίντεο απορρίπτοντας λεπτομέρειες, αφήνοντας συχνά πίσω του θολά μοτίβα και θολές άκρες.

Η πραγματική λύση, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα ψηφιακής παιδείας Μάικ Κόλφιλντ, είναι να αρχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε διαφορετικά για αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Επίσης να αυτό που έχει πλέον σημασία είναι από πού προήλθε ένα περιεχόμενο, ποιος το δημοσίευσε, ποιο είναι το πλαίσιο και αν έχει επαληθευτεί από μια αξιόπιστη πηγή.

Με πληροφορίες από BBC