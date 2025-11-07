Grand Theft Auto VI: Νέα αναβολή πήρε η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου videogame

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI (GTA VI) δεν θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Rockstar Games προχώρησε σε νέα αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, μεταθέτοντας την κυκλοφορία του τίτλου για τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η Rockstar αποδίδει τη νέα καθυστέρηση στην ανάγκη για περισσότερο χρόνο ανάπτυξης και «πρόσθετο φινίρισμα» στο παιχνίδι. Όπως έχει επισημανθεί, στόχος είναι η κυκλοφορία ενός προϊόντος που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες του κοινού, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία του GTA V και τη δεκαετή αναμονή των παικτών.

Η εξέλιξη αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τις αγορές. Η μετοχή της Take-Two Interactive, μητρικής της Rockstar, σημείωσε άμεση πτώση μετά τη δημοσιοποίηση της καθυστέρησης, καθώς η αναβολή μεταφέρει σημαντικά έσοδα σε επόμενη οικονομική χρονιά και αλλάζει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες, δεν υπάρχουν αλλαγές. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει αρχικά για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για έκδοση σε PC. Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η Rockstar επιθυμεί να επικεντρωθεί πρώτα στη σταθερή και πλήρως βελτιστοποιημένη έκδοση για τις κονσόλες νέας γενιάς.

Με τη νέα αναβολή, το GTA VI καθίσταται πλέον ένας από τους πλέον καθυστερημένους τίτλους στην πρόσφατη ιστορία των AAA παιχνιδιών. Για πολλούς, αυτό αποτελεί ένδειξη της κλίμακας του έργου και των υψηλών προσδοκιών, ενώ για άλλους αναζωπυρώνει ανησυχίες για περαιτέρω καθυστερήσεις. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Rockstar δεν δείχνει διατεθειμένη να κυκλοφορήσει το παιχνίδι πριν το θεωρήσει απολύτως έτοιμο.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, ο Νοέμβριος του 2026 θα σημάνει την επιστροφή του πιο επιδραστικού open-world franchise της τελευταίας δεκαετίας — και, αναπόφευκτα, μια νέα εποχή στη βιομηχανία του gaming.