Επιστήμονες δημιουργούν το Google Maps της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη...

Κάπως έτσι σκέφτηκε ομάδα επιστημόνων και το έκανε πράξη με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουργώντας έναν ψηφιακό οδικό άτλαντα του ρωμαϊκού αυτοκρατορικού κόσμου, με πολλά χαρακτηριστικά που θα αναγνωρίζατε από τους Χάρτες Google.

Χρησιμοποιώντας αρχαιολογικά και ιστορικά αρχεία, τοπογραφικούς χάρτες και δορυφορικές εικόνες, το Itiner-e απεικονίζει τους δρόμους που θα υπήρχαν σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γύρω στο 150 μ.Χ.

Είναι το πιο εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό και αυξάνει το εκτιμώμενο μήκος του οδικού δικτύου της αυτοκρατορίας κατά πάνω από 60.000 μίλια.

Το σύνολο δεδομένων αυξάνει τη γνωστή οδική σύγκλιση σε 180.000 μίλια, κυρίως από νέα χαρτογράφηση στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική.

Το έργο τους προσάρμοσε επίσης τις προηγούμενες προτεινόμενες οδικές διαδρομές για να ταιριάζουν στη γεωγραφική πραγματικότητα. Αυτό περιλαμβάνει το να επιτρέπεται στους δρόμους που διασχίζουν βουνά να ακολουθούν ελικοειδή μονοπάτια, όπως πιθανότατα θα έκαναν, αντί για απευθείας γραμμές.

Υπολογίστηκε ότι περίπου το ένα τρίτο του οδικού συστήματος ήταν αυτοκινητόδρομοι, ενώ τα δύο τρίτα θα ονομάζονταν σήμερα δρόμοι Β ή δευτερεύοντες δρόμοι.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι ακριβείς τοποθεσίες μόνο του 2,7% των δρόμων είναι γνωστές με βεβαιότητα, ενώ το 89,8% είναι λιγότερο γνωστές με ακρίβεια και το 7,4% είναι υποθετικές.

Χρησιμοποιώντας το Itiner-e, ένα ταξίδι από την ισπανορωμαϊκή πόλη Salmantica κοντά στο Comum, την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο ιταλικό σπίτι του Διευθύνοντος Συντάκτη του GNN, Andy Corbley, θα χρειαζόταν περίπου 447 ώρες στους ρωμαϊκούς δρόμους. Ένας τέτοιος ταξιδιώτης θα μπορούσε, ωστόσο, να αναμένεται να κάνει 2,4 μίλια την ώρα με τα πόδια λόγω της καλής κατάστασης των δρόμων.

Το οδικό σύστημα ήταν εξαιρετικά εξελιγμένο, επιτρέποντας σε μέρη του να διαρκέσουν μέχρι σήμερα λόγω των πολλών στρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Ο στόχος ήταν να κατασκευαστούν έτσι ώστε να απαιτούν όσο το δυνατόν λιγότερη συντήρηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι δρόμοι, όπως στη ρωμαϊκή αποικιακή πόλη στην Αλγερία, που ονομαζόταν Timgad, οι δρόμοι είχαν δύο λωρίδες, σαν τους σημερινούς, (οδηγούσαν στα δεξιά). Θα βρεθεί επίσης ένα είδος σήμανσης μιλίων και οδικής πινακίδας, ειδικά στους δευτερεύοντες δρόμους.