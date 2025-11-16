Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

Πώς δημιουργήθηκε η «σκουριά» σε ένα χαμηλού οξυγόνου περιβάλλον, όπως η Σελήνη

Newsbomb

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα ανάλυση δειγμάτων από την αποστολή Chang’e-6 ανατρέπει δεκαετίες «πεποιθήσεων» σχετικά με τη χημεία της Σελήνης, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη αιματίτη (hematite) και μαγχαμίτη (maghemite) στο σεληνιακό έδαφος της περιοχής South Pole–Aitken στη μακρινή πλευρά της Σελήνης.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι, παρά την κυρίαρχη θεωρία ότι η Σελήνη είναι ένα σχεδόν πλήρως αναγωγικό περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, υπήρξαν στιγμιαίες οξειδωτικές συνθήκες, πιθανώς δημιουργημένες από τεράστιες πρόσκρουσεις που απελευθέρωσαν οξυγόνο και μεταμόρφωσαν προσωρινά τις τοπικές συνθήκες.

Αναθεώρηση ενός μακροχρόνιου σεναρίου

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η Σελήνη σχηματίστηκε από υλικό του «μανδύα» της Γης μετά από μια βίαιη σύγκρουση με έναν πλανήτη μεγέθους Άρη.

Τα στοιχεία από τον σεληνιακό φλοιό υποστήριζαν αυτό το σενάριο, ενώ η επιφάνεια, υπό συνεχή βομβαρδισμό ηλιακών σωματιδίων και χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, θεωρούνταν πολύ «σκληρή» για να σχηματιστούν οξειδωμένα ορυκτά όπως ο αιματίτης. Ακόμη και ενδείξεις από δείγματα Apollo περί φάσεων σιδήρου Fe³⁺ είχαν απορριφθεί ως μολύνσεις κατά την επιστροφή στη Γη. Αν και δορυφορικά δεδομένα έδειχναν αιματίτη κοντά στους πόλους, η επιστημονική κοινότητα παρέμενε επιφυλακτική.

φεγγάρι

Unsplash

Η ανακάλυψη της Chang’e-6 παρέχει πλέον αδιαμφισβήτητη μεταλλολογική απόδειξη: τα δείγματα περιέχουν μικρομετρικά σωματίδια σιδήρου σε τρισθενή μορφή, επιβεβαιωμένα με φασματοσκοπία Raman, ηλεκτρονική μικροσκοπία και μετρήσεις απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων.

Τι αποκαλύπτουν τα δείγματα

Στο δείγμα εδάφους τριών γραμμαρίων εντοπίστηκαν εννέα μικροσκοπικοί κόκκοι με τρισθενή σίδηρο. Ένας αιματίτης μικροσκοπικών διαστάσεων βρέθηκε επάνω σε κόκκο τρουλίτη, με στρωματοειδή διάταξη: αιματίτης πάνω σε τρουλίτη, με μαγνητίτη και μαγχαμίτη να ενώνουν τα δύο ορυκτά. Το λεπτό γυάλινο στρώμα από πυρίτιο και οξυγόνο πιθανότατα συμπυκνώθηκε από ατμό, και οι κρυσταλλικές δομές ταιριάζουν με γνωστές διατάξεις αιματίτη.

Πώς δημιουργήθηκε η «σκουριά» σε ένα χαμηλού οξυγόνου περιβάλλον

Η πλέον πιθανή εξήγηση είναι οι μεγάλοι κρατήρες πρόσκρουσης. Κατά την πρόσκρουση, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 700°C, προκαλώντας απελευθέρωση οξυγόνου από τα ορυκτά. Ο τρουλίτης χάνει θείο και ο σίδηρος αντιδρά με το ελεύθερο οξυγόνο, σχηματίζοντας οξείδια σιδήρου. Η περιοχή της Chang’e-6 έχει επηρεαστεί από πλήθος μεγάλων προσκρούσεων, καθιστώντας την ιδανική για την διατήρηση αυτών των οξειδωμένων φάσεων.

σελήνη

Unsplash

Επιβίωση για δισεκατομμύρια χρόνια

Ο αιματίτης και ο μαγχαμίτης διατηρήθηκαν πιθανώς λόγω της τοποθεσίας στη μακρινή πλευρά, όπου υπάρχουν λιγότερες ηφαιστειακές καλύψεις και μικρότερη ένταση ηλιακού ανέμου, που διαφορετικά μειώνει τον Fe³⁺ σε Fe²⁺. Οι μαγνητικές ανωμαλίες μπορεί να παρέχουν επιπλέον προστασία.

Επιπτώσεις για την επιστήμη και το διάστημα

Τα ευρήματα αλλάζουν την αντίληψη για τη σεληνιακή χημεία και τη δυναμική της επιφάνειας, παρέχοντας νέα δεδομένα για τον τρόπο που οι τεράστιες προσκρούσεις επηρεάζουν τα ουράνια σώματα. Τα οξειδωμένα ορυκτά μπορεί να αποτελέσουν στόχο για μελλοντικές αποστολές και δείχνουν ότι ακόμη και πλανήτες χωρίς ατμόσφαιρα μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικές χημικές μεταβολές υπό τις σωστές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ