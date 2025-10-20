Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

Η NASA επιβεβαιώνει νέα «οιονεί Σελήνη» σε τροχιά γύρω από τη Γη μέχρι το 2083 - Ανακαλύφθηκε από αστρονόμους της Χαβάης

Νομίζαμε ότι η Σελήνη ήταν ο μόνος σύντροφος της Γης στο διάστημα, οι αστρονόμοι ωστόσο εντόπισαν έναν νέο... συνοδοιπόρο. Πρόκειται για ένα ημι-φεγγάρι (quasi-moon) με την ονομασία 2025 pn7.

Το μικρό αυτό αντικείμενο, που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2025 από ομάδα του πανεπιστημίου της Χαβάης, ταξιδεύει πλέον γύρω από τον Ήλιο σχεδόν στην ίδια τροχιά με τον πλανήτη μας. Αν και δεν δεσμεύεται βαρυτικά από τη Γη όπως η Σελήνη, μας κρατάει σίγουρα... στενή συντροφιά.

Η σπάνια ανακάλυψη

Το 2025 pn7 είναι αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ημι-φεγγάρι: ένα μικρό αντικείμενο που ακολουθεί τον Ήλιο σχεδόν στην ίδια τροχιά με τη Γη, παραμένοντας κοντά της για χρόνια. Από τη δική μας οπτική γωνία, κινείται συγχρονισμένα με τον πλανήτη μας σε έναν «κοσμικό χορό».

Ο νεοανακαλυφθείς βράχος έχει πλάτος μεταξύ 18 και 36 μέτρων, περίπου όσο ένα μικρό κτήριο. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 2025 κατά τη διάρκεια τακτικών ερευνών του ουρανού.

Η διαδικασία ανακάλυψης χρειάστηκε εβδομάδες. Η ομάδα της Χαβάης παρατήρησε μια αχνή, ταχέως κινούμενη κουκκίδα που δεν συμπεριφερόταν σαν ένας συνηθισμένος αστεροειδής. Προσεκτική παρακολούθηση αποκάλυψε ότι «κολλούσε» στην τροχιά της Γης – και θα συνεχίσει να το κάνει για δεκαετίες.

Η τροχιά και η σημασία του

Με βάση τους υπολογισμούς, αυτό το αντικείμενο είναι πιθανό να βρίσκεται κοντά στη Γη από τη δεκαετία του 1960 και θα συνεχίσει να την ακολουθεί μέχρι περίπου το 2083, οπότε και θα απομακρυνθεί αργά.

Είναι σαν δύο δρομείς να κινούνται στην ίδια πίστα με την ίδια ταχύτητα. Δεν κρατιούνται χέρι χέρι, αλλά βρίσκονται κοντά. Έτσι κινείται το 2025 pn7 σε σχέση με τη Γη. Η τροχιά του διαμορφώνεται από τη βαρυτική έλξη του Ήλιου, της Γης, ακόμα και άλλων πλανητών, κάνοντάς το να κινείται σε κυκλικές διαδρομές που το κρατούν κοντά μας, αλλά χωρίς να είναι μόνιμα δεσμευμένο βαρυτικά.

Λόγω της εξαιρετικά δύσκολης ανίχνευσής τους, μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί μόνο οκτώ ημι-φεγγάρια, συμπεριλαμβανομένου αυτού.

Η επιστημονική κοινότητα είναι ενθουσιασμένη, καθώς η παρατήρηση ημι-φεγγαριών επιτρέπει στους αστρονόμους να μελετήσουν τη βαρυτική επιρροή της Γης σε κοντινούς βράχους και την κίνηση μικρών αντικειμένων στο διάστημα. Αν και το 2025 pn7 δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη, θεωρείται ένα πολύτιμο «πειραματικό εργαστήριο» για μελλοντικές στρατηγικές εξερεύνησης.

Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν μάλιστα ότι αυτοί οι μίνι-σύντροφοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για εκπαίδευση διαστημικών σκαφών ή ακόμα και για πειράματα εξόρυξης πόρων, καθώς είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι από τους μακρινούς αστεροειδείς.

