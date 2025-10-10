Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

Η ανθρώπινη επιθυμία να εξερευνήσουμε τη Σελήνη συνεχίζει να διαμορφώνει την ιστορία μας και σύντομα θα κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός με την αποστολή Artemis II της NASA, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026.

Το 1957, ο ρομποτικός ανιχνευτής Sputnik I μάς έδειξε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να φτάσουμε στη Σελήνη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ανθρωπότητα πάτησε για πρώτη φορά στη Σελήνη με την αποστολή Apollo 11 το 1969.

Το ταξίδι της εξερεύνησης της Σελήνης είχε εμπόδια, όπως η επικίνδυνη αποστολή Apollo 13, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς. Ωστόσο, η επιθυμία να κατανοήσουμε –και, ίσως, να ζήσουμε κάποτε– στη Σελήνη έχει γοητεύσει ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόσφατα, ωστόσο, το σχέδιο περί ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη έχει υποστεί οπισθοδρόμηση. Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη ήταν η Apollo 17, το 1972. Οι αστροναύτες πέρασαν τρεις ημέρες εξερευνώντας και συλλέγοντας δείγματα. Από τότε, κανένας άνθρωπος δεν έχει επισκεφθεί τη Σελήνη — μόνο ρομπότ έχουν βρεθεί εκεί. Τώρα, αυτό πρόκειται να αλλάξει.

Πενήντα χρόνια μετά την Apollo 17, η NASA είναι έτοιμη να φέρει τους αστροναύτες πίσω στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis, που πήρε το όνομά του από την ελληνική θεά της Σελήνης και του κυνηγιού.

Ήδη έχουυν σημειωθεί τεράστιες επιτυχίες, με την Artemis I –μία μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση που μπορείτε να ξαναζήσετε– να εκτοξεύεται με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2022. Τώρα, η επόμενη αποστολή, η Artemis II, είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα.

Οι λεπτομέρειες της αποστολής Artemis II

Παρά τις πολλαπλές αναβολές της εκτόξευσης, που σχεδόν έκαναν να φαίνεται ότι η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη ήταν καταδικασμένη, η Artemis II είναι τελικά έτοιμη να αναχωρήσει από τη Γη τον Απρίλιο του 2026. Θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στη Σελήνη για μια αποστολή διάρκειας 10 ημερών.

Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, ώστε να δοκιμαστεί το διαστημικό σκάφος Orion και να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί άριστα, καθώς και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτό το έργο είναι κρίσιμο για τη δημιουργία των βάσεων μελλοντικών αποστολών Artemis, εξασφαλίζοντας τη μελλοντική ασφάλεια και επιτυχία.

Διοικητής της αποστολής θα είναι ο Ριντ Γουάισμαν. Ο Γουάισμαν είναι βετεράνος του Ναυτικού, αστροναύτης της NASA από το 2009, και έχει περάσει χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Πιλότος θα είναι ο Βίκτορ Γκλόβερ. Αστροναύτης από το 2013 και έχει περάσει 168 ημέρες στον ISS. Μία από τις ειδικούς της αποστολής είναι η Χριστίνα Κοχ, η οποία είναι αστροναύτης από το 2013.

Τιμητικά κατέχει διδακτορικό και κρατά το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο διάστημα από γυναίκα, με 328 ημέρες. Ο άλλος ειδικός της αποστολής είναι ο Τζέρεμι Χάνσεν, ο οποίος έχει εμπειρία ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους. Είναι ο μόνος Καναδός σε αυτή την αποστολή και ο πρώτος Καναδός που η NASA έχει εκπαιδεύσει ως υποψήφιο αστροναύτη (και ο πρώτος Καναδός που θα ταξιδέψει στη Σελήνη).

Αυτοί οι τέσσερις αστροναύτες θα μελετηθούν στο πλαίσιο της αποστολής, με λήψη δειγμάτων αίματος πριν από την αναχώρησή τους και μετά την επιστροφή τους. Ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αλλαγές στη βιολογία τους και να προσδιοριστεί πώς οι μεταβολές της βαρύτητας και της ακτινοβολίας ενδέχεται να επηρεάσουν τους μελλοντικούς αστροναύτες της Artemis.

Μελλοντικές αποστολές Artemis

Αν όλα πάνε καλά με την Artemis II, η NASA σχεδιάζει να προχωρήσει στην Artemis III. Αυτή τη στιγμή, ο στόχος είναι η εκτόξευση στα μέσα του 2027. Θα είναι ένα άλλο πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, αλλά αυτή τη φορά, η αποστολή θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα και το πλήρωμα θα προσγειωθεί στη Σελήνη. Θα μεταβούν στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης και θα παραμείνουν εκεί για περίπου μία εβδομάδα.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η NASA σκοπεύει να προχωρήσει στην Artemis IV. Σε αυτή την αποστολή, οι αστροναύτες θα ζήσουν στον πρώτο σεληνιακό διαστημικό σταθμό, που ονομάζεται Gateway.

Ο στόχος είναι το Gateway να αποτελέσει μια μόνιμη βάση με θύρες πρόσδεσης για διαστημόπλοια που θα φτάνουν και θα αναχωρούν. Πρόκειται, προφανώς, για μία εξαιρετικά περίπλοκη εγκατάσταση, που θα συντονιστεί μέσα από πολλαπλές μη επανδρωμένες εκτοξεύσεις και εμπορικές συνεργασίες.

Συνολικά, η NASA αναφέρεται σε αυτόν τον στόχο –της δημιουργίας μόνιμης βάσης εργασίας για ανθρώπους στη Σελήνη– ως Artemis Generation Science. Το λογότυπο της Artemis έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον στόχο κατά νου.

Περιλαμβάνει το γράμμα «Α», όχι μόνο για το όνομα της αποστολής, αλλά και για να συμβολίζει το βέλος της θεάς και ένα βέλος που δείχνει προς το σύμβολο της Σελήνης.