Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

Πενήντα χρόνια μετά την Apollo 17, η NASA είναι έτοιμη να στείλει ξανά αστροναύτες στη Σελήνη

Newsbomb

Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια
NASA.
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανθρώπινη επιθυμία να εξερευνήσουμε τη Σελήνη συνεχίζει να διαμορφώνει την ιστορία μας και σύντομα θα κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός με την αποστολή Artemis II της NASA, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026.

Το 1957, ο ρομποτικός ανιχνευτής Sputnik I μάς έδειξε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να φτάσουμε στη Σελήνη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ανθρωπότητα πάτησε για πρώτη φορά στη Σελήνη με την αποστολή Apollo 11 το 1969.

Το ταξίδι της εξερεύνησης της Σελήνης είχε εμπόδια, όπως η επικίνδυνη αποστολή Apollo 13, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς. Ωστόσο, η επιθυμία να κατανοήσουμε –και, ίσως, να ζήσουμε κάποτε– στη Σελήνη έχει γοητεύσει ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόσφατα, ωστόσο, το σχέδιο περί ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη έχει υποστεί οπισθοδρόμηση. Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη ήταν η Apollo 17, το 1972. Οι αστροναύτες πέρασαν τρεις ημέρες εξερευνώντας και συλλέγοντας δείγματα. Από τότε, κανένας άνθρωπος δεν έχει επισκεφθεί τη Σελήνη — μόνο ρομπότ έχουν βρεθεί εκεί. Τώρα, αυτό πρόκειται να αλλάξει.

Πενήντα χρόνια μετά την Apollo 17, η NASA είναι έτοιμη να φέρει τους αστροναύτες πίσω στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis, που πήρε το όνομά του από την ελληνική θεά της Σελήνης και του κυνηγιού.

Ήδη έχουυν σημειωθεί τεράστιες επιτυχίες, με την Artemis I –μία μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση που μπορείτε να ξαναζήσετε– να εκτοξεύεται με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2022. Τώρα, η επόμενη αποστολή, η Artemis II, είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα.

Οι λεπτομέρειες της αποστολής Artemis II

Παρά τις πολλαπλές αναβολές της εκτόξευσης, που σχεδόν έκαναν να φαίνεται ότι η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη ήταν καταδικασμένη, η Artemis II είναι τελικά έτοιμη να αναχωρήσει από τη Γη τον Απρίλιο του 2026. Θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στη Σελήνη για μια αποστολή διάρκειας 10 ημερών.

Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, ώστε να δοκιμαστεί το διαστημικό σκάφος Orion και να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί άριστα, καθώς και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Αυτό το έργο είναι κρίσιμο για τη δημιουργία των βάσεων μελλοντικών αποστολών Artemis, εξασφαλίζοντας τη μελλοντική ασφάλεια και επιτυχία.

Διοικητής της αποστολής θα είναι ο Ριντ Γουάισμαν. Ο Γουάισμαν είναι βετεράνος του Ναυτικού, αστροναύτης της NASA από το 2009, και έχει περάσει χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Πιλότος θα είναι ο Βίκτορ Γκλόβερ. Αστροναύτης από το 2013 και έχει περάσει 168 ημέρες στον ISS. Μία από τις ειδικούς της αποστολής είναι η Χριστίνα Κοχ, η οποία είναι αστροναύτης από το 2013.

Τιμητικά κατέχει διδακτορικό και κρατά το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο διάστημα από γυναίκα, με 328 ημέρες. Ο άλλος ειδικός της αποστολής είναι ο Τζέρεμι Χάνσεν, ο οποίος έχει εμπειρία ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους. Είναι ο μόνος Καναδός σε αυτή την αποστολή και ο πρώτος Καναδός που η NASA έχει εκπαιδεύσει ως υποψήφιο αστροναύτη (και ο πρώτος Καναδός που θα ταξιδέψει στη Σελήνη).

Αυτοί οι τέσσερις αστροναύτες θα μελετηθούν στο πλαίσιο της αποστολής, με λήψη δειγμάτων αίματος πριν από την αναχώρησή τους και μετά την επιστροφή τους. Ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αλλαγές στη βιολογία τους και να προσδιοριστεί πώς οι μεταβολές της βαρύτητας και της ακτινοβολίας ενδέχεται να επηρεάσουν τους μελλοντικούς αστροναύτες της Artemis.

Μελλοντικές αποστολές Artemis

Αν όλα πάνε καλά με την Artemis II, η NASA σχεδιάζει να προχωρήσει στην Artemis III. Αυτή τη στιγμή, ο στόχος είναι η εκτόξευση στα μέσα του 2027. Θα είναι ένα άλλο πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, αλλά αυτή τη φορά, η αποστολή θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα και το πλήρωμα θα προσγειωθεί στη Σελήνη. Θα μεταβούν στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης και θα παραμείνουν εκεί για περίπου μία εβδομάδα.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η NASA σκοπεύει να προχωρήσει στην Artemis IV. Σε αυτή την αποστολή, οι αστροναύτες θα ζήσουν στον πρώτο σεληνιακό διαστημικό σταθμό, που ονομάζεται Gateway.

Ο στόχος είναι το Gateway να αποτελέσει μια μόνιμη βάση με θύρες πρόσδεσης για διαστημόπλοια που θα φτάνουν και θα αναχωρούν. Πρόκειται, προφανώς, για μία εξαιρετικά περίπλοκη εγκατάσταση, που θα συντονιστεί μέσα από πολλαπλές μη επανδρωμένες εκτοξεύσεις και εμπορικές συνεργασίες.

Συνολικά, η NASA αναφέρεται σε αυτόν τον στόχο –της δημιουργίας μόνιμης βάσης εργασίας για ανθρώπους στη Σελήνη– ως Artemis Generation Science. Το λογότυπο της Artemis έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον στόχο κατά νου.

Περιλαμβάνει το γράμμα «Α», όχι μόνο για το όνομα της αποστολής, αλλά και για να συμβολίζει το βέλος της θεάς και ένα βέλος που δείχνει προς το σύμβολο της Σελήνης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα: Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Εύκολα ο Ολυμπιακός τη Ντουμπάι BC με κορυφαίο Βεζένκοφ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Κρίσιμη η συνεργασία Βρετανίας και Ελλάδας σε έρευνα, παραγωγή, τεχνολογία - «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται: Μαθητής στην Κρήτη είναι «εγκλωβισμένος» στην ίδια τάξη

22:09LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Πιο ερωτευμένος από ποτέ μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί - Ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη δυνατότητα αναχαίτισης της ρωσικής επίθεσης

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: Νταλίκα παρέσυρε ακινητοποιημένο ΙΧ - Ένας τραυματίας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεν έχει βγει ακόμη λευκός καπνός στα Ηλύσια Πεδία και στο Ματινιόν - Τα πιθανά σενάρια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Η «γκάφα» του Ντόναλντ Τραμπ: Κοινοποίησε στο Truth Social προσωπικό μήνυμα προς την υπουργό Δικαιοσύνης για διώξεις εχθρών

21:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (10/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 46 εκατομμύρια ευρώ

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελπίδων

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Το βίαιο παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε 100 φορές με το πιρούνι την έγκυο σύντροφό του και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται: Μαθητής στην Κρήτη είναι «εγκλωβισμένος» στην ίδια τάξη

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί - Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Βίντεο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ