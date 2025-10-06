Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

Το φεγγάρι ανατέλλει μέσα από τα σύννεφα πάνω από το κάστρο Παλαμήδι στο Ναύπλιο

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ο ουρανός θα φωτιστεί από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025, γνωστή και ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Το φαινόμενο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο και φωτεινότερο του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Τριπλό φαινόμενο και εντυπωσιακή λαμπρότητα

Αυτή η υπερπανσέληνος είναι η πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Το θέαμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς σύμφωνα με τη NASA:

Το φεγγάρι φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερο.

Είναι 30% πιο λαμπερό από τις συνηθισμένες πανσελήνους.

Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά ενισχύει το φαινόμενο, χαρίζοντας στη Σελήνη κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας τη λεγόμενη «ερυθρή σελήνη».

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι επίσης υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. INTIME NEWS

Συμβολισμός: Συγκομιδή και κυνήγι

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» συνδέεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις. Ο Οκτώβριος φιλοξενεί παραδοσιακά και τη «Σελήνη του Κυνηγού» (Hunter’s moon).

Φέτος, οι δύο αυτές ονομασίες συμπίπτουν, αντικατοπτρίζοντας τις αγροτικές εργασίες της εποχής και το παλαιό έθιμο του κυνηγιού στο φως του φεγγαριού. Εάν ο καιρός το επιτρέψει, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σπάνιο και μαγικό θέαμα.

Η «Πανσέληνος της Συγκομιδής» είναι αυτή που συμβαίνει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία. INTIME NEWS

