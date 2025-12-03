Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί πρόσβασης του 2025 - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

Ευκολία έναντι ασφάλειας επιλέγουν παγκοσμίως οι χρήστες του διαδικτύου, ανεξαρτήτως ηλικίας, σύμφωνα με έκθεση εταιρίας διαχείρισης κωδικών πρόσβασης

Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί πρόσβασης του 2025 - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

Τα μοτίβα των κωδικών πρόσβασης παραμένουν απλά και προβλέψιμα, όπως καταδεικνύει νέα έκθεση από την εταιρεία διαχείρισης κωδικών πρόσβασης NordPass.

Οι παγκόσμιοι χρήστες το 2025 δεν άλλαξαν συνήθειες. Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμη και η Generation Z, η οποία συνήθως ασχολείται περισσότερο με την τεχνολογία, δεν είναι πιο ασφαλής στην επιλογή κωδικών πρόσβασης από τις παλαιότερες γενιές και ο πιο δημοφιλής κωδικός πρόσβασης μεταξύ των 18χρονων είναι ο "12345".

H ανάλυση δεδομένων από δημόσιες διαρροές και το dark web έγινε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, από τη NordPes σε συνεργασία με τον ιστότοπο κυβερνοασφάλειας Nordstellar, έγινε σύμφωνα με το Science Alert.

Αν και τα στοιχεία της μεθόδου διεξαγωγής της μελέτης δεν είναι απολύτως σαφή, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη συμπεριφορά των 18χρονων και των 80χρονων στην επιλογή κωδικών πρόσβασης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το "123456" βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιο δημοφιλείς κωδικούς πρόσβασης στον κόσμο για έκτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια. Μετά από αυτό, η λέξη "admin/διαχειριστής" βρίσκεται στη δεύτερη θέση και άλλοι κωδικοί πρόσβασης περιλαμβάνουν τους τύπους ακολουθιών 1234 και τη λέξη "password/κωδικός πρόσβασης". Αυτή η τάση δείχνει ότι πολλοί χρήστες δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία έναντι της ασφάλειας.

Στην ίδια μελέτη, παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Η Generation Z μερικές φορές επιλέγει τους κωδικούς πρόσβασής της με βάση τις τάσεις της εποχής, έτσι ώστε η λέξη "skibidi" να συγκαταλέγεται πλέον στους 10 πιο δημοφιλείς κωδικούς πρόσβασης αυτής της γενιάς. Αντίθετα, ορισμένοι ηλικιωμένοι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν ονόματα όπως Veronica, Maria ή Susana στους κωδικούς πρόσβασής τους.

Η χρήση πληθώρας ψηφιακών λογαριασμών αναγκάζει τους ανθρώπους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης που μπορούν να θυμούνται με ελάχιστη προσπάθεια, παρόλο που όλοι γνωρίζουν ότι ο κίνδυνος διαρροής δεδομένων είναι πολύ σοβαρός.

Η λίστα με τους 10 πιο δημοφιλείς κωδικούς πρόσβασης στον κόσμο το 2025 περιλαμβάνει:

123456,admin, 12345678, 123456789, 12345, password, aa123456, 1234567890, Pass@123 και admin123.

Οι 10 πιο δημοφιλείς κωδικοί πρόσβασης Generation Z έχουν επίσης ανακοινωθεί ως εξής:

12345, 123456, 12345678, 123456789, password, 1234567890, skibidi, 1234567, pakistan123 και password.

Στο τέλος της έκθεσης, τονίζεται ότι η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων και η χρήση εφαρμογών ελέγχου ταυτότητας που ανήκουν σε εταιρείες όπως η Google ή η Microsoft είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αύξηση της διαδικτυακής ασφάλειας των χρηστών.

