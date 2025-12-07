Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει

Σημαντικά βήματα τεχνολογικής προόδου για την διαχείριση της νόσου στην Ιαπωνία

Η άνοια «απειλεί» την Ιαπωνία: Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει
Πέρυσι, περισσότεροι από 18.000 ηλικιωμένοι με άνοια άφησαν τα σπίτια τους και χάθηκαν στην Ιαπωνία. Σχεδόν 500 βρέθηκαν αργότερα νεκροί.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τέτοια περιστατικά έχουν διπλασιαστεί από το 2012, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στη γηραιότερη κοινωνία του κόσμου.

Όπως αναφέρει το BBC, η κρίση επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού και των αυστηρών περιορισμών για τους ξένους εργαζόμενους που παρέχουν φροντίδα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει εντοπίσει την άνοια ως μία από τις πιο επείγουσες πολιτικές προκλήσεις, με το Υπουργείο Υγείας να εκτιμά ότι τα κόστη υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας που σχετίζονται με την άνοια θα φτάσουν τα 14 τρισεκατομμύρια γιεν (90 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030 – από τα 9 τρισεκατομμύρια γιεν το 2025.

Στην πιο πρόσφατη στρατηγική της, η κυβέρνηση έχει δείξει μια ισχυρότερη στροφή προς την τεχνολογία για να μειωθεί η πίεση.

Σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι υιοθετούν συστήματα βασισμένα σε GPS για να παρακολουθούν όσους έχουν την τάση να περιπλανώνται.

Ορισμένες περιοχές προσφέρουν φορετά GPS tags που μπορούν να ειδοποιούν τις αρχές τη στιγμή που κάποιος βγαίνει από μια καθορισμένη περιοχή.

Σε κάποιες πόλεις, οι υπάλληλοι καταστημάτων λιανικής λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο – ένα είδος κοινοτικού δικτύου ασφάλειας που μπορεί να εντοπίσει ένα χαμένο άτομο μέσα σε ώρες.

Ρομπότ φροντιστές και τεχνητή νοημοσύνη

Άλλες τεχνολογίες στοχεύουν στην πρώιμη ανίχνευση της άνοιας.

Το aiGait της Fujitsu χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει τη στάση και το βάδισμα, εντοπίζοντας πρώιμα σημάδια άνοιας – σύρσιμο κατά το περπάτημα, πιο αργές στροφές ή δυσκολία στο να σταθεί κανείς – και δημιουργεί σκελετικές αποτυπώσεις που οι κλινικοί μπορούν να εξετάσουν κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων.

«Η πρώιμη ανίχνευση των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία είναι καθοριστική», λέει ο Hidenori Fujiwara, εκπρόσωπος της Fujitsu. «Αν οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα κίνησης, μπορούν να παρέμβουν νωρίτερα και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν δραστήριοι για περισσότερο χρόνο».

Παράλληλα, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Waseda αναπτύσσουν τον AIREC, ένα ανθρωποειδές ρομπότ βάρους 150 κιλών, σχεδιασμένο να είναι «φροντιστής του μέλλοντος».

Μπορεί να βοηθά κάποιον να φορέσει κάλτσες, να φτιάξει ομελέτα και να διπλώσει ρούχα. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι στο μέλλον ο AIREC θα μπορεί να αλλάζει πάνες και να προλαμβάνει έλκη κατάκλισης. Παρόμοια ρομπότ χρησιμοποιούνται ήδη σε γηροκομεία για να παίζουν μουσική στους ηλικιωμένους ή να τους καθοδηγούν σε απλές ασκήσεις τεντώματος.

Αν και τα ανθρωποειδή ρομπότ αναπτύσσονται για το κοντινό μέλλον, ο Επίκουρος Καθηγητής Tamon Miyake λέει ότι το επίπεδο ακρίβειας και νοημοσύνης που απαιτείται θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν μπορέσουν να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια με ανθρώπους.

«Απαιτείται πλήρης ανίχνευση σώματος και προσαρμοστική κατανόηση – πώς να προσαρμόζεσαι για κάθε άτομο και κατάσταση», λέει.

Η συναισθηματική υποστήριξη αποτελεί επίσης μέρος της καινοτομίας.

Το Poketomo, ένα ρομπότ ύψους 12 εκ., μπορεί να μεταφέρεται σε τσάντα ή να χωράει σε τσέπη. Υπενθυμίζει στους χρήστες να πάρουν φάρμακα, λέει πώς να προετοιμαστούν για τον καιρό σε πραγματικό χρόνο και προσφέρει επικοινωνία σε όσους ζουν μόνοι, κάτι που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, βοηθά στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης.

«Στοχεύουμε στα κοινωνικά προβλήματα… και στη χρήση νέας τεχνολογίας για να βοηθήσουμε στην επίλυσή τους», λέει η Miho Kagei, υπεύθυνη ανάπτυξης της Sharp. Παρόλο που οι συσκευές και τα ρομπότ προσφέρουν νέους τρόπους βοήθειας, η ανθρώπινη σύνδεση παραμένει αναντικατάστατη.

«Τα ρομπότ πρέπει να συμπληρώνουν, όχι να αντικαθιστούν, τους ανθρώπινους φροντιστές», λέει ο Miyake. «Αν και μπορεί να αναλάβουν ορισμένες εργασίες, ο κύριος ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν τόσο τους φροντιστές όσο και τους ασθενείς».

