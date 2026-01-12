Τηλεφωνική απάτη: Μην απαντήσετε αν δείτε αριθμό που ξεκινά με αυτά τα ψηφία
Προσοχή στις κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς με κωδικούς 355, 225, 233, 234 ή 235. Οι Αρχές προειδοποιούν για απάτη με ειδικές χρεώσεις.
Οι τηλεφωνικές απάτες μέσω κλήσεων από ξένους αριθμούς συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες. Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν αριθμούς που φαίνονται διεθνείς, προκειμένου να προκαλέσουν την περιέργεια των θυμάτων και να αποσπάσουν χρήματα μέσω ειδικών χρεώσεων.
