Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

Νέα μέθοδος επιτρέπει σε επιτήδειους να συνδέουν τον λογαριασμό WhatsApp σε άλλη συσκευή μέσω κωδικού, κλέβοντας μηνύματα, φωτογραφίες και στέλνοντας μηνύματα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης

Newsbomb

Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «Ghost Pairing» εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του WhatsApp που επιτρέπει τη σύνδεση του λογαριασμού σε δεύτερη συσκευή, όπως υπολογιστή ή τάμπλετ.

Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν νόμιμα, προειδοποιώντας για υποτιθέμενα προβλήματα ασφαλείας ή εμφανιζόμενα να προέρχονται από έναν έμπιστο επαφή, και ζητούν έναν κωδικό επαλήθευσης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του

10:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νοκ άουτ προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για αγρότες: Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή – Να εφαρμοστεί ο νόμος

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Τον πυροβόλησαν στην καρδιά, κι ενώ έπαιρνε την τελευταία του ανάσα τον χτύπησαν στο κεφάλι» - Οι τελευταίες στιγμές του 17χρονου Αμίρ Αλί στο Ιράν

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυρός παγετός και σήμερα στα ηπειρωτικά - Πού έδειξε -17 βαθμούς το θερμόμετρο

10:01LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ανακαινίζει το «Αθηνών Αρένα»: «Όσο έχω φωνή και μπορώ, θα τραγουδάω»

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Τα δύο σενάρια για την τύχη της 16χρονης που αγνοούμενης από την Πάτρα

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;

09:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Zeekr 7GT φέρνει κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις στην Ευρώπη

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον Τραμπ: Τι θα κάνει με το καθεστώς Χαμενεϊ - «Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα»

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

09:31SCENARIO

Κόμμα Καρυστιανού: Δύο ρόλοι, μία κάλπη

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε στο κενό από το άγαλμα του Βενιζέλου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την πρεμιέρα Τσιτσιπά

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν δέμα με κινητά και κάνναβη στις φυλακές Διαβατών - Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Τα δύο σενάρια για την τύχη της 16χρονης που αγνοούμενης από την Πάτρα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling (video)

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 66.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 16 Ιανουαρίου

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

09:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ