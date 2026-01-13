Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

Το «Ghost Pairing» εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του WhatsApp που επιτρέπει τη σύνδεση του λογαριασμού σε δεύτερη συσκευή, όπως υπολογιστή ή τάμπλετ.

Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν νόμιμα, προειδοποιώντας για υποτιθέμενα προβλήματα ασφαλείας ή εμφανιζόμενα να προέρχονται από έναν έμπιστο επαφή, και ζητούν έναν κωδικό επαλήθευσης.

