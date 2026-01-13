Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί
Νέα μέθοδος επιτρέπει σε επιτήδειους να συνδέουν τον λογαριασμό WhatsApp σε άλλη συσκευή μέσω κωδικού, κλέβοντας μηνύματα, φωτογραφίες και στέλνοντας μηνύματα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το «Ghost Pairing» εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του WhatsApp που επιτρέπει τη σύνδεση του λογαριασμού σε δεύτερη συσκευή, όπως υπολογιστή ή τάμπλετ.
Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν νόμιμα, προειδοποιώντας για υποτιθέμενα προβλήματα ασφαλείας ή εμφανιζόμενα να προέρχονται από έναν έμπιστο επαφή, και ζητούν έναν κωδικό επαλήθευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Zeekr 7GT φέρνει κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις στην Ευρώπη
09:31 ∙ SCENARIO
Κόμμα Καρυστιανού: Δύο ρόλοι, μία κάλπη
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ