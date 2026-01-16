Χειμερινές εκπτώσεις με χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας από τη Vodafone

Φέτος τον χειμώνα, η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν σύγχρονες συσκευές τεχνολογίας

Newsbomb

Χειμερινές εκπτώσεις με χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας από τη Vodafone
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φέτος τον χειμώνα, η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν σύγχρονες συσκευές τεχνολογίας, όπως smartphones, tablets και Smart TVs και να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές και ευέλικτους τρόπους πληρωμής μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Συγκεκριμένα, έως και τις 28 Φεβρουαρίου, όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop μπορούν να ανακαλύψουν επιλεγμένα προϊόντα τεχνολογίας από κορυφαία brands, όπως Apple, Samsung, Xiaomi και TCL, σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, το Vodafone Flex προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 24 άτοκες δόσεις, οι οποίες ενσωματώνονται απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς να απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας.

Αναλυτικά, οι συσκευές που διατίθενται σε έκπτωση:

Smartphones

  • iPhone 16e 128GB: από 659€ στα 599€ ή 24,96€/μήνα με Vodafone Flex
  • iPhone 16 128GB: από 869€ στα 819€ ή 34,13€/μήνα
  • Samsung Galaxy A26 5G 128GB: από 299€ στα 279€ ή 11,63€/μήνα
  • Samsung Galaxy A36 5G 128GB: από 398,99€ στα 379€ ή 15,79€/μήνα
  • Samsung Galaxy A56 5G 128GB: από 499€ στα 469€ ή 19,54€/μήνα
  • Redmi Note 14 Pro 4G 256GB: από 299€ στα 239€ ή 9,96€/μήνα
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB: από 499€ στα 399€ ή 16,63€/μήνα
  • Redmi 14C 4G 256GB: από 149€ στα 129€ ή 5,38€/μήνα

Tablets

  • TCL 11 Gen 2 WiFi 256GB: από 178,99€ στα 149€ ή 6,21€/μήνα
  • Samsung Galaxy Tab A9 WiFi 64GB: από 158,99€ στα 129€ ή 5,38€/μήνα
  • Xiaomi Pad 6 WiFi 128GB: από 399€ στα 229€ ή 9,54€/μήνα

Smart TVs

  • Samsung 43’’ U8072F LED 4K: από 349€ στα 339€ ή 14,13€/μήνα
  • Xiaomi TV A Pro 55’’ QLED 4K: από 499€ στα 449€ ή 18,71€/μήνα
  • TCL 55’’ C7K QD Mini-LED 4K: από 798,99€ στα 669€ ή 27,88€/μήνα

Μάθετε περισσότερα: Vodafone Winter Sales

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Καιρός...να αρχίσουμε να πίνουμε» - Έκανε πικρό χιούμορ για τις προκλήσεις του πλανήτη και προκάλεσε «πάρτι» στα social media

13:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις με χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας από τη Vodafone

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέφη Virga στον ουρανό της Αττικής - Το εντυπωσιακό φαινόμενο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία «διέλυσε» δύο κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων – 14 συλλήψεις

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες λόγω Ιράν - Ανάμεσά τους και η Κύπρος

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

13:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην κυκλική οικονομία με νέο business unit για τον δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος

13:26ΥΓΕΙΑ

Αν σας αρέσει η μαύρη σοκολάτα και ο καφές, αυτή η ουσία ωφελεί τον οργανισμό σας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμοσυρροή χιλιάδων τουριστών σε χωριό της Κίνας έπειτα από έκκληση 20χρονης για βοήθεια στον υπέργηρο πατέρα της που δεν μπορούσε να σφάξει 2 γουρούνια

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στις σχέσεις Καναδά - Κίνας: Συμφώνησαν σε αμοιβαία μείωση των δασμών

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που πρέπει να προσέξετε για να μη χάσετε την ενίσχυση

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Πέντε συλλήψεις

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα για τους θανάτους των παιδιών τους

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Το πρώτο τριήμερο του 2026 - Αναλυτικά οι αργίες

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός τρακάρει 15 αυτοκίνητα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπαιδευτικοί: Πότε θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους η μισθοδοσία

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία για τον Αντίνο - Έρχεται στην Ελλάδα για τις υπογραφές

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 5 επιδόματα που «φουσκώνουν» τον μισθό – Επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός τρακάρει 15 αυτοκίνητα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Κατέληξε 13χρονη μαθήτρια από πολυοργανική ανεπάρκεια

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ της Αττικής – Πέντε συλλήψεις

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμοσυρροή χιλιάδων τουριστών σε χωριό της Κίνας έπειτα από έκκληση 20χρονης για βοήθεια στον υπέργηρο πατέρα της που δεν μπορούσε να σφάξει 2 γουρούνια

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Tik Tok: Tι είναι το «blackout challenge» - Πέντε οικογένειες στη Βρετανία μηνύουν την πλατφόρμα για τους θανάτους των παιδιών τους

10:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν είναι το κορίτσι από το βίντεο στη Βάρη - Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ