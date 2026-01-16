Προβλήματα στο X - «Κάτω» για 2η φορά σε μία εβδομάδα
Μαζικές αναφορές των χρηστών στο Downdetector
«Βροχή» αναφορών για προβλήματα στο X (πρώην Twitter) στο Downdetector
Η δημοφιλής πλατφόρμα για δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα προκαλεί εμπόδια στους χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση.
Όταν προσπαθούν να φορτώσουν την αρχική σελίδα, οι χρήστες βλέπουν το μήνυμα "κάτι πήγε στραβά", και να "δοκιμάσουν να φορτώσουν ξανά".
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζει προβλήματα αυτή την εβδομάδα, με χιλιάδες ανθρώπους να πηγαίνουν στο Downdetector για το ίδιο πρόβλημα την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.
