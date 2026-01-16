Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

Βήμα βήμα η διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού σας και η «απεξάρτησή» σας από την τεχνητή νοημοσύνη

Newsbomb

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT
REUTERS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απο τα γνωστότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι το ChatGPT, στο οποίο στρέφονται πολλοί για απαντήσεις. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής εξάρτηση από τέτοια εργαλεία μπορεί σταδιακά να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να αναζητά ανεξάρτητα απαντήσεις, να μαθαίνει και να δημιουργεί.

Ορισμένοι χρήστες επιλέγουν πλέον να μειώσουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για ένα διάστημα ή ακόμα και να διαγράψουν εντελώς τους λογαριασμούς τους.

Για τους χρήστες που έχουν αποφασίσει να διαγράψουν τον λογαριασμό τους στο ChatGPT, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου.

Στην έκδοση για υπολογιστές, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον ιστότοπο του ChatGPT και να χρησιμοποιήσετε ένα έγκυρο email.

Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην εικόνα προφίλ στην κάτω γωνία της σελίδας και εισερχόμενοι στην ενότητα ρυθμίσεων, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή λογαριασμού.

Κάνοντας κύλιση στη σελίδα, θα εμφανιστεί η επιλογή Διαγραφή λογαριασμού και επιλέγοντάς την, θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής.

Μια παρόμοια διαδικασία υπάρχει και σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή και ανοίξει το κύριο μενού μέσω του εικονιδίου στο επάνω μέρος της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην ενότητα ρυθμίσεων προφίλ.

Στην ενότητα ελέγχου δεδομένων, υπάρχει η επιλογή διαγραφής του λογαριασμού OpenAI, επιλέγοντάς την, ο λογαριασμός ChatGPT θα διαγραφεί οριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστής προειδοποιεί ότι η διαγραφή ενός λογαριασμού είναι μη αναστρέψιμη. Μετά από αυτό, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του ίδιου email ή αριθμού τηλεφώνου για τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν επίσης από όλες τις υπηρεσίες OpenAI και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 ημέρες.

Οι χρήστες με ενεργή συνδρομή μέσω του Google Play Store θα πρέπει επίσης να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ξεχωριστά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00LIFESTYLE

Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Δάσκαλος έδωσε καυτερή σάλτσα σε μαθητή με αυτισμό για τιμωρία

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση σταθμός στην Τουρκία: Δικαστήριο αναγνώρισε τα «likes» στα social ως λόγο διαζυγίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στα Πατήσια – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

21:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ψηφιακό σκοτάδι» στο Ιράν έως τον Μάρτιο

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νέα επιχείρηση του συριακού στρατού κατά των Κούρδων στο Χαλέπι

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

21:20WHAT THE FACT

Πολωνία: Δύο αγρότες ξεθάβουν έναν θησαυρό του 17ου αιώνα βγάζοντας πέτρες από το χωράφι τους

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στα Πατήσια – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ