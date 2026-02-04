Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»
Τα βήματα για να μειώσεις το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων με τη βοήθεια του AI
Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε πώς χρησιμοποίησε εργαλεία AI για να ρίξει την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου από 1.260 σε 118 δολάρια, αναλύοντας χιλιάδες συνδυασμούς διαδρομών, ημερομηνιών και αεροδρομίων.
