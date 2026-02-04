Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε πώς χρησιμοποίησε εργαλεία AI για να ρίξει την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου από 1.260 σε 118 δολάρια, αναλύοντας χιλιάδες συνδυασμούς διαδρομών, ημερομηνιών και αεροδρομίων.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας