Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Snapshot Ένα αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε το ναυάγιο ενός βρετανικού τορπιλοπλάνου Fairey Swordfish στα 65 μέτρα βάθος στα ανοιχτά της Μάλτας.

Το ναυάγιο, που χρονολογείται από τον Απρίλιο του 1943, διατηρείται σε καλή κατάσταση χάρη στο κρύο νερό, με άθικτα τον κινητήρα, την έλικα και το κάλυμμα του αεροσκάφους.

Η ανακάλυψη έγινε από το πρόγραμμα ICEX, το οποίο χρησιμοποιεί αυτόνομα υποβρύχια οχήματα με τεχνολογία σόναρ πλευρικής σάρωσης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για υποβρύχιες έρευνες.

Η χρήση ρομποτικής τεχνολογίας επιτρέπει την εξερεύνηση βυθών που είναι επικίνδυνα ή ανέφικτα για δύτες, αλλάζοντας τον τρόπο διεξαγωγής της υποβρύχιας αρχαιολογίας.

Το ναυάγιο έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη αρχαιολογική ζώνη από τη Μονάδα Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Heritage Malta.

Ένα απροσδόκητο εύρημα εντόπισε ένα ρομπότ στη Μεσόγειο θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Μάλτας, προκαλώντας την έκπληξη των ερευνητών. Ο Chris Clark, ερευνητής από το Harvey Mudd College στην Καλιφόρνια, καθόταν με την ομάδα του, παρακολουθώντας την επιφάνεια και περιμένοντας να δουν τι θα ανασύρει το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που σάρωνε τον βυθό.

Η στιγμή της επιστροφής έφτασε με το ήσυχο βουητό του οχήματος να ανεβαίνει από τα βάθη, μεταφέροντας δεδομένα που θα απαντούσαν σε ένα ερώτημα δεκαετιών. Όταν η ομάδα τράβηξε την πλατφόρμα θαλάσσιας ρομποτικής στο κατάστρωμα και άρχισε να αναλύει τη σάρωση σόναρ του βυθού, η εικόνα που εμφανίστηκε ήταν αδιαμφισβήτητη. 65 μέτρα πιο κάτω, στα ανοικτά των ακτών του κόλπου St. Julian's, βρισκόταν το ναυάγιο ενός τορπιλοπλάνου Fairey Swordfish. Το βρετανικό βομβαρδιστικό διπλάνο, γνωστό ως «Stringbag», βρισκόταν στον βυθό της Μεσογείου με τον κινητήρα, την έλικα και το κάλυμμα του ακόμα άθικτα.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Το εύρημα χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2017 και είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του προγράμματος ICEX, μιας συνεργασίας μεταξύ του Harvey Mudd College, του Cal Poly San Luis Obispo και του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Ο Chris Clark ηγήθηκε της ομάδας ρομποτικής μαζί με τον ναυτικό αρχαιολόγο Δρ. Timmy Gambin. Η ομάδα είχε αναπτύξει το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα Iver3 εξοπλισμένο με τεχνολογία σόναρ πλευρικής σάρωσης για να δοκιμάσει νέους αλγόριθμους αναζήτησης.

Το σόναρ χαμηλής συχνότητας ανίχνευσε για πρώτη φορά την ανακάλυψη του ναυαγίου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις 19 Ιουνίου και τρεις ημέρες αργότερα, οι σαρώσεις υψηλής συχνότητας και το βίντεο επιβεβαίωσαν αυτό που υποδήλωναν οι αρχικές εικόνες. Αυτό που ξεκίνησε ως επίδειξη τεχνολογίας μετατράπηκε σε μια σημαντική συμβολή στην υποβρύχια αρχαιολογία.

Το Fairey Swordfish είχε καταρρεύσει τον Απρίλιο του 1943 μετά από βλάβη στον κινητήρα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το αεροδρόμιο Hal Far της Μάλτας. Ο πιλότος και το μέλος του πληρώματος κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο και επέζησαν από την πρόσκρουση. Στρατιώτες της RAF εκτός υπηρεσίας έπλεαν στην περιοχή εκείνη την ημέρα και ανέσυραν τους δύο άνδρες από το νερό. Αυτή η λεπτομέρεια, η επιβίωση και των δύο μελών του πληρώματος, έδωσε στην ανακάλυψη του ναυαγίου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έναν διαφορετικό χαρακτήρα από πολλά υποβρύχια ευρήματα και την διέκρινε από τοποθεσίες που χρησιμεύουν ως πολεμικοί τάφοι.

Ο ναυτικός αρχαιολόγος Δρ. Timmy Gambin του Πανεπιστημίου της Μάλτας συνεργάστηκε με την ομάδα για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αεροσκάφους και να τεκμηριώσει τον χώρο. Η κατάσταση του αεροπλάνου, που διατηρήθηκε από το κρύο νερό στα 65 μέτρα, προσέφερε μια καθαρή εικόνα της χαρακτηριστικής δομής του διπλάνου. Το Fairey Swordfish ήταν ένα μοντέλο γνωστό για τον ρόλο του στην επίθεση του 1940 στον ιταλικό στόλο στον Τάραντα και αργότερα στην αναζήτηση του γερμανικού θωρηκτού Bismarck. Περίπου 1.600 αεροσκάφη κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η θαλάσσια ρομποτική φτάνει εκεί που οι δύτες δεν μπορούν

Η αναζήτηση βυθισμένων αεροσκαφών παραδοσιακά βασιζόταν σε δύτες, αλλά τα βάθη και οι κίνδυνοι που ενέχει καθιστούν αυτή την προσέγγιση μη πρακτική για έρευνες μεγάλης κλίμακας. Το εργαστήριο του Clark επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων αλγορίθμων που επιτρέπουν σε αυτόνομα υποβρύχια οχήματα να σαρώνουν μεγάλες περιοχές του βυθού της Μεσογείου και να εντοπίζουν στόχους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Η πλατφόρμα θαλάσσιας ρομποτικής που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή της Μάλτας διεξήγαγε την αναζήτησή της χωρίς επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ένας περιορισμός που απαιτούσε υπομονή από την ερευνητική ομάδα, αλλά απέδειξε την ικανότητα της σύγχρονης τεχνολογίας σόναρ πλευρικής σάρωσης.

Ο σκελετός του διπλάνου HeritageMalta

«Είναι επικίνδυνο και χρονοβόρο να στέλνουμε δύτες να αναζητήσουν συντρίμμια, οπότε προφανώς, πρέπει να στείλουμε ρομπότ εκεί κάτω», δήλωσε ο Clark μετά την ανακάλυψη, όπως ανέφερε το New Scientist. Η προσέγγιση της ομάδας, η οποία περίμενε στην επιφάνεια ενώ το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα εργαζόταν από κάτω, υπογράμμισε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η υποβρύχια αρχαιολογία. Η ανθρώπινη υπομονή, σε συνδυασμό με την επιμονή των μηχανών, είχε εντοπίσει μια ανακάλυψη ναυαγίου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που διαφορετικά θα μπορούσε να είχε παραμείνει ανεξερεύνητη.

Μετά την ανακάλυψη, η Μονάδα Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Heritage Malta ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου. Το ναυάγιο του διπλάνου Fairey Swordfish έχει πλέον χαρακτηριστεί ως αρχαιολογική ζώνη και προστατευόμενη τοποθεσία πολιτιστικής κληρονομιάς, με πλήρεις λεπτομέρειες για την τοποθεσία διαθέσιμες μέσω του MaltaDives. Η τοποθεσία παρέμεινε εμπιστευτική για ένα διάστημα μετά την ανακάλυψη, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και πιθανή λεηλασία.

