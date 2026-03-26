Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας
Το γεγονός πως ο 39χρονος έχει αποδράσει διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της βραδινής καταμέτρησης των κρατουμένων
Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης νυχτερινής καταμέτρησης διαπιστώθηκε η απόδραση κρατουμένου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr πρόκειται για 39χρονο, η απουσία του οποίου έγινε αντιληπτή από το σωφρονιστικό προσωπικό καθώς δεν εντοπίστηκε κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο παρουσίας των κρατουμένων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.
Ο 39χρονος βρισκόταν σε ημιελέυθερο καθεστώς, ωστόσο φέρεται να έχει αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή.