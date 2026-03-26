Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης νυχτερινής καταμέτρησης διαπιστώθηκε η απόδραση κρατουμένου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr πρόκειται για 39χρονο, η απουσία του οποίου έγινε αντιληπτή από το σωφρονιστικό προσωπικό καθώς δεν εντοπίστηκε κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο παρουσίας των κρατουμένων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Ο 39χρονος βρισκόταν σε ημιελέυθερο καθεστώς, ωστόσο φέρεται να έχει αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή.