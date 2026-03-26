Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα: Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση - Δείτε βίντεο

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα μετατράπηκε και φέτος το κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, με πλήθος κόσμου να παραμένει στην Πλατεία Συντάγματος και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις.

Όπως έχει πλέον καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, μετά το τέλος της παρέλασης στήνεται ένα μικρό λαϊκό γλέντι στην πλατεία. Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά η χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου, η οποία παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς με τη συμμετοχή δεκάδων χορευτών.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το ζεϊμπέκικο ενός νεαρού μέλους της ομάδας, του Μάνθου, ο οποίος συγκέντρωσε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων με την ερμηνεία του στην «καρδιά» της πλατείας.

Το βίντεο από τη χορευτική του εμφάνιση ανέβηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες γνώρισε μεγάλη απήχηση, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με την πορεία του να δείχνει πως σύντομα θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο views.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η συμμετοχή του ίδιου του Αλέξανδρου Μούσουλου, ο οποίος χόρεψε το δικό του ζεϊμπέκικο, ενισχύοντας το γιορτινό κλίμα που επικράτησε στην πλατεία.

