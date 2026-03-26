Μπαγκλαντές: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο - 22 νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο με 50 επιβάτες έπεσε σε ποτάμι ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο, με αποτέλεσμα να πνιγούν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα συνέβησαν όταν το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε περισσότερους από το επιτρεπόμενο επιβάτες- προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο σε έναν ποταμό στην πόλη Ρατζμπάρι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει στο νερό.

Daulatdia, Rajbari, Bangladesh - A passenger bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ferry Ghat, triggering a major rescue operation with fears of heavy casualties.The bus, operated by Souhardya Paribahan and travelling from Kushtia towards Dhaka, lost control while… pic.twitter.com/zZaKUS38zU — NextMinute News (@nextminutenews7) March 26, 2026

Αρκετοί επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, διασώθηκαν από περαστικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Διασώστες ανέσυραν 22 σορούς που βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο, το οποίο ήταν βυθισμένο μέσα στον ποταμό, ενώ δεκάδες ακόμη αγνοούνται.