Akylas: Ανάρτησε βίντεο με ορό στο χέρι - «Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα»

Περιπέτεια με την υγεία του περνάει ο Akylas, ο οποίος ανάρτησε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο έχει πεταλούδα με ορό περασμένη στο χέρι του κι ανησύχησε τους θαυμαστές του.

«Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα. Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο νεαρός τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΤikTok.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω», πρόσθεσε ο Akylas.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, είχε αναφέρει ότι «είμαι με πυώδη αμυγδαλίτιδα. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φινλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε...».