«Τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Μάχη στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη-Μάτσα

Snapshot Η Όλγα Κεφαλογιάννη άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που όριζε συνεπιμέλεια και ίση ανατροφή των δύο παιδιών της με τον Μίνωα Μάτσα.

Η υπουργός Τουρισμού υποστηρίζει ότι η συχνή αλλαγή κατοικίας των παιδιών, τέσσερις φορές την εβδομάδα, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Ο Μίνωας Μάτσας δήλωσε ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και κοινωνικά μετά την εφαρμογή της πρωτόδικης απόφασης από τον Δεκέμβριο.

Στο δικαστήριο ζητήθηκε να εξεταστούν τα παιδιά για να διαπιστωθεί η επίδραση της αλλαγής κατοικίας, αλλά υπήρξε αντίρρηση λόγω της ηλικίας τους (4,5 ετών).

Η απόφαση του εφετείου επί της έφεσης αναμένεται να εκδοθεί στο μέλλον.

Συζητήθηκε σήμερα η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη κατά του Μίνωα Μάτσα και της πρωτόδικης απόφασης για συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους που εκδόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Η πρωτόδικη απόφαση η οποία είχε προέλθει μετά έντονη αντιδικία όριζε πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο γονείς έχουν ακριβώς την ίδια επικοινωνία και ίσο ρόλο στην ανατροφή των δύο παιδιών τους.

Η υπουργός Τουρισμού με την έφεση της ζήτησε την μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης με το σκεπτικό ότι τα ανήλικα παιδιά της (τεσσάρων ετών) σύμφωνα με όσα διέταζε η πρωτόδικη απόφαση αλλάζουν τόπο κατοικίας τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η συνθήκη αυτή σύμφωνα με την πλευρά της υπουργού, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Απούσα ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, λόγω της παρουσίας της στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ αντιθέτως ο Μίνως Μάτσας ήταν παρών στην δικαστική αίθουσα.

Σήμερα στο εφετείο η κυρία Κεφαλογιάννη εκπροσωπήθηκε από τους τρεις δικηγόρους της, οι οποίοι ανέφεραν: «Έχει υπουργικό συμβούλιο η κυρία Κεφαλογιάννη».

Η νομική υποστήριξη της υπουργού υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο να εξετάσει τα δύο παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει πως βιώνουν την συχνή αλλαγή κατοικίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος ανάμεσα στην πρόεδρο του δικαστηρίου και τους δικηγόρους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Δικηγόρος Όλγας Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητα τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Δικηγόρος Μίνωα Μάτσα: Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας - είναι 4 χρόνων - να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλλαν αίτημα παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και με λυγμούς κατέθεσε ο πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον μάρτυρα Μίνωα Μάτσα και τον ρώτησε αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση. Εκείνος αρκετά φορτισμένος και με λυγμούς είπε: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερά από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα».

Δικηγόρος Μίνωα Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Όλγας Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το εφετείο θα εκδώσει την απόφαση του στο μέλλον.

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των παιδιών η εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

Nωρίτερα σήμερα, ο δικηγόρος της υπουργού Τουρισμού, Χριστόφορος Καπαρουνάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, πριν την έναρξη της δίκης, ανέφερε ότι «συζητείται σήμερα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η έφεση της εντολέως μου, κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, κατά της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών της», εξηγώντας ότι «η έφεση στρέφεται κατά μίας απόφασης, η οποία σε πρώτο βαθμό έκρινε ότι τα 4χρονα νήπια παιδιά θα πρέπει να αλλάζουν κατοικία, να αλλάζουν σπίτι, σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή τέσσερις φορές την εβδομάδα».

Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της κ. Κεφαλογιάννη, «πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το εφετείο θα αντιληφθεί πόσο επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των 4χρονων ανήλικων παιδιών είναι μια τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας και να διορθώσει αυτή την αστοχία, η οποία -σημειωτέον- ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είχε λειτουργήσει, μάλιστα ομαλά, για ένα χρόνο, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους».

