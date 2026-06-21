Μουντιάλ 2026: Παίζεται με τη διαστημική τεχνολογία της NASA

Η σύνδεση της NASA με το Μουντιάλ 2026 επεκτείνεται βαθύτερα, φτάνοντας μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου για περισσότερα από 25 χρόνια διεξάγονται πειράματα που εξελίσσουν την τεχνολογία και την ανθρώπινη υγεία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μουντιάλ 2026: Παίζεται με τη διαστημική τεχνολογία της NASA
NASA
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η NASA φέρνει τη διαστημική επιστήμη και τη μηχανική πιο κοντά στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, με αφορμή το Μουντιάλ 2026. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, η διαστημική υπηρεσία φιλοξενεί μια ειδική έκθεση στο FIFA Fan Festival στο Χιούστον, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ανακαλύψουν πώς η έρευνα σε τροχιά ωφελεί τη ζωή στη Γη, αλλά και να γνωρίσουν τις αποστολές του προγράμματος Artemis προς τη Σελήνη.

Στις 20 Ιουνίου, η διευθύντρια του Διαστημικού Κέντρου Johnson, Vanessa Wyche, θα παρουσειάσει μέλη του πληρώματος της ιστορικής αποστολής Artemis II, οι οποίοι θα βρεθούν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ πριν από τον αγώνα Ολλανδίας-Σουηδίας για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το κοινό.

Η αεροδυναμική της μπάλας σε συνθήκες μικροβαρύτητας

Η σύνδεση της NASA με το Μουντιάλ 2026 επεκτείνεται βαθύτερα, φτάνοντας μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου για περισσότερα από 25 χρόνια διεξάγονται πειράματα που εξελίσσουν την τεχνολογία και την ανθρώπινη υγεία.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο ISS το 2019, οι ερευνητές αξιοποίησαν το περιβάλλον μικροβαρύτητας για να μελετήσουν πώς η εσωτερική μάζα μιας μπάλας ποδοσφαίρου επηρεάζει την κίνηση, τη σταθερότητα και την περιστροφή της. Κι όμως, αυτή η έρευνα αποδείχθηκε καθοριστική για την αξιολόγηση των σύγχρονων αγωνιστικών ειδών, καθώς από το 2022 η Adidas ενσωματώνει ηλεκτρονικούς αισθητήρες στο εσωτερικό τους για την καταγραφή ταχύτητας και θέσης σε πραγματικό χρόνο, κάτι που αλλάζει την κατανομή του βάρους.

Από τη Brazuca του 2014 στις σύγχρονες τεχνολογίες

Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στο κέντρο μάζας και το γεωμετρικό κέντρο είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη της κίνησης αντικειμένων, είτε πρόκειται για διαστημόπλοια είτε για μπάλες ποδοσφαίρου.

Η δουλειά αυτή βασίζεται σε παλαιότερες δοκιμές που έκαναν μηχανικοί στο Ερευνητικό Κέντρο Ames της NASA στην Καλιφόρνια, οι οποίοι εξέτασαν τη μπάλα Brazuca του Μουντιάλ 2014 σε αεροδυναμική σήραγγα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μετρήθηκαν οι συνθήκες ροής του αέρα όπου εμφανίζεται το φαινόμενο "knuckling", κατά το οποίο η μπάλα κινείται απρόβλεπτα εξαιτίας της ασταθούς ροής στις ραφές.

Την ίδια ώρα, οι αλλαγές στο σχήμα των πάνελ και την υφή της επιφάνειας επηρεάζουν τη σταθερότητα της πτήσης. Τώρα, η NASA και η Adidas παρουσιάζουν αυτή την επιστήμη μέσα από ένα εκπαιδευτικό βίντεο (STEMonstration), αποδεικνύοντας ότι οι ίδιοι νόμοι της φυσικής που καθορίζουν την κίνηση στο διάστημα, διαμορφώνουν και το παιχνίδι που παρακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι στον πλανήτη.

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