E-contract σε 4 βήματα και ξαφνικά η καθημερινότητά μας απλοποιείται

Ζούμε σε μια εποχή που όλα τρέχουν -και εμείς μαζί τους. Το κινητό έχει γίνει σχεδόν προέκταση του χεριού μας, οι αποφάσεις παίρνονται πολλές φορές εν κινήσει και η λίστα με όσα έχουμε να κάνουμε μοιάζει να μεγαλώνει συνεχώς. Ανάμεσα σε υποχρεώσεις, συναντήσεις και μικρές καθημερινές ανάγκες, αναζητούμε πλέον έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο «έξυπνο».

Για αυτό και έχουμε μάθει να εκτιμούμε τις επιλογές που μας λύνουν τα χέρια. Από μια online παραγγελία μέχρι μια πιο σημαντική επιλογή, αυτό που έχει πραγματικά αξία είναι να μην χρειάζεται να σταματήσουμε τη μέρα μας για να ολοκληρώσουμε κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα και άμεσα. Γιατί, στους ρυθμούς που ζούμε σήμερα, ό,τι απαιτεί περιττό χρόνο και πολύπλοκα βήματα, απλώς μένει πίσω.

https://www.instagram.com/reel/DaK72UMkQmY/

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το e-contract της nrg έρχεται να φέρει την ίδια λογική και στην ενέργεια. Βλέπεις, μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε ένα συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου με τον ίδιο απλό τρόπο που διαχειριζόμαστε τόσες άλλες digital επιλογές μέσα στην ημέρα μας: Γρήγορα, εύκολα και από όπου και αν βρισκόμαστε. Χωρίς χαρτιά, χωρίς αναμονές και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας.

Η εμπειρία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ακολουθεί τον δικό μας ρυθμό. Εμείς αρκεί να επιλέξουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες μας -είτε πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο τιμολόγιο, είτε για ρεύμα ή φυσικό αέριο, να πραγματοποιήσουμε αυτόματη ταυτοποίηση μέσω gov.gr χωρίς επιπλέον έγγραφα, να υπογράψουμε ψηφιακά με ασφάλεια και ευκολία και να παρακολουθούμε την πορεία της αίτησής μας μέσα από ένα προσωπικό link, οποιαδήποτε στιγμή.

Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό: Δεν χρειάζεται πλέον εμείς να προσαρμοστούμε στη διαδικασία για το συμβόλαιο ρεύματός μας, αλλά η ίδια η διαδικασία προσαρμόζεται σε εμάς. Δεν βάζουμε μια ακόμη εκκρεμότητα στο ήδη γεμάτο πρόγραμμά μας, δεν περιμένουμε και δεν τρέχουμε για να προλάβουμε. Το e-contract της nrg ακολουθεί τον τρόπο που ήδη ζούμε, κάνοντας την ενέργεια μέρος μιας πιο εύκολης και σύγχρονης καθημερινότητας. Και όταν με κάθε νέο σταθερό πρόγραμμα ρεύματος μέσω του e-contract της nrg υπάρχει δώρο αξίας 100€ από την Avin, τότε η επιλογή δεν γίνεται μόνο πιο απλή, αλλά και πιο κερδοφόρα.

Τελικά, αυτό που αλλάζει με το e-contract της nrg δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Είναι η ίδια η εμπειρία που γίνεται πιο γρήγορη, πιο άμεση και απόλυτα εναρμονισμένη με τον τρόπο που ζούμε σήμερα.

Και αν αναρωτιέστε ακόμα πόσο εύκολο μπορεί να γίνει τελικά ένα e-contract, η απάντηση βρίσκεται στο παρακάτω βίντεο.