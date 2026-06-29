Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

Σε μία κατάθεση ψυχής προχώρησε η Αντελίνα Βαρθακούρη, μιλώντας για την πυρκαγιά που κατέκαψε το σπίτι της ίδιας και του Χάρη Βαρθακούρη πριν μερικά χρόνια.

«Βιώσαμε και εμείς το τι είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, ουσιαστικά, βαριά δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας, ένα από αυτά που σου είπα πριν. Εγώ με θυμάμαι να πρέπει να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δύο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουνε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια», δήλωσε αρχικά η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη.

«Όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο, κλεινόμουν μες στο μπάνιο και έτσι έκλαιγα, είχα μία απελπισία μέσα μου και θυμάμαι ότι τότε έκανα, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Και είχα διαβάσει κάπου ότι όταν είναι ψυχολογικό αυτό, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το προσπερνάς, να μην σηκώνεσαι κάθε μέρα να λες, ας πούμε, "πω πω, πόσα μαλλιά έχασα". Οπότε κάπως προσπαθούσα να φέρω μία ίαση και ένα φως στην ψυχή μου και να δω το φωτεινό κομμάτι και την ελπίδα, που βέβαια δεν είναι εύκολο, Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πουν "τώρα τα αλλάζουμε όλα". Δεν ήταν εύκολο, δηλαδή εμείς έπρεπε να ξεκινήσουμε κυριολεκτικά από το μείον», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Όμως, έχω να σου πω ότι ακόμα και όταν τα πράγματα τα βλέπεις πάρα πολύ μαύρα και πολλές φορές δεν βρίσκεις τρόπο να βρεις το, το φως στο τούνελ, σήμερα μπορώ να σου πω ότι όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, σε κάνουν πιο δυνατό και σε δένουν και σε μας αυτό ήρθε μια περίοδο της ζωής μας που ίσως ο ένας με τον άλλον, δεν έβλεπε ο ένας τα θετικά στον άλλον», κατέληξε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

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