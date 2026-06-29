Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

Η νέα πειραματική ensemble απεικόνιση 15 ημερών για την Αθήνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν οριακά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από εκεί και πέρα, μετά τις 4–5 Ιουλίου, το σκηνικό αρχίζει σταδιακά να διαφοροποιείται, με την τάση να γυρίζει σε πιο ήπια επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό με το νέο προϊόν ensemble ανέμου. Η πρόγνωση δείχνει ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο αλλά και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα μετά τις 5 Ιουλίου, κάτι που παραπέμπει σε ενδυνάμωση του μελτεμιού. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ανασταλτικά για τη θερμοκρασία στην Αθήνα, περιορίζοντας την περαιτέρω άνοδο και οδηγώντας σε σταδιακή υποχώρηση των μέγιστων τιμών.

Με απλά λόγια, το θερμοκρασιακό ensemble αποτυπώνει μια καθαρά θερμή πρώτη φάση, ενώ το αντίστοιχο ensemble ανέμου εξηγεί τη μετέπειτα σταθεροποίηση και κάμψη. Η ενίσχυση του μελτεμιού μετά τις 5 Ιουλίου φαίνεται να ευνοεί χαμηλότερες μέγιστες τιμές, κυρίως στα ανατολικά και τα παράκτια τμήματα της Αττικής.

Συνεπώς, το νέο προϊόν ανέμου από το kolydas.eu δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά ουσιαστικά βοηθά στην ερμηνεία της θερμοκρασιακής τάσης. Όταν το μελτέμι ενισχύεται, η θερμοκρασία στην Αθήνα τείνει να υποχωρεί ή να συγκρατείται, ακόμη και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

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