Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

Snapshot Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα αυξηθούν σημαντικά την εβδομάδα, φτάνοντας κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Από το τέλος της εβδομάδας αναμένονται πιο δροσερές αέριες μάζες και έντονη αστάθεια με τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές.

Στην Αττική οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 36

37 βαθμούς με δυνατούς ανέμους μελτέμια που θα ενισχυθούν ξανά το Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με μέγιστες θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους.

Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια θα ενισχυθούν, μειώνοντας τη θερμοκρασία αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια εβδομάδα με σημαντικές εναλλαγές στον καιρό καθώς οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από το τέλος της εβδομάδας αναμένονται πιο δροσερές αέριες μάζες και έντονη αστάθεια, που θα φέρουν τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου, με τις πιο υψηλές τιμές να καταγράφονται στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στη δυτική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Από αύριο, οι θερμοκρασίες θα ενισχυθούν περαιτέρω, πλησιάζοντας τους39 με 40 βαθμούς, ειδικά σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν από τη θάλασσα.

Η περιοχή του Έβρου, της Πέλλας, της Πιερίας, της Ημαθίας, καθώς και το εσωτερικό της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς, η Άρτα, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, η δυτική και νότια Πελοπόννησος και η νότια Κρήτη θα δουν θερμοκρασίες γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει καλός, όμως τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν δυνατά, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς σήμερα και θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν ξανά από το Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι ήπιος με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα και ασθενείς ανέμους. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται εισβολή πιο δροσερών και ασταθών αέριων μαζών, που θα προκαλέσουν καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας (κυρίως δυτικής και βόρειας), της κεντρικής Στερεάς και του εσωτερικού της Πελοποννήσου. Οι καιρικές αυτές συνθήκες απαιτούν προσοχή λόγω της πιθανότητας επικίνδυνων φαινομένων.

Το Σαββατοκύριακο, παρά τη μείωση της αστάθειας, τα μελτέμια θα ενισχυθούν ξανά, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά παράλληλα αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

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