Καλοκαίρι με δύο πρόσωπα: 36άρια στα δυτικά και θυελλώδη μελτέμια 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Με έντονες αντιθέσεις εξελίσσεται το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η επικράτηση των ενισχυμένων βόρειων ανέμων δημιουργεί δύο τελείως διαφορετικές ζώνες. Από τη μία πλευρά, το Αιγαίο και τα ανατολικά τμήματα βρίσκονται στο έλεος των μελτεμιών, με τις ριπές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, προσφέροντας μια σχετική ανάσα δροσιάς. Την ίδια ώρα, η δυτική Ελλάδα στερείται αυτής της φυσικής «ασπίδας», με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να σκαρφαλώνει σε άκρως καλοκαιρινά επίπεδα.

Η μέγιστη τιμή για σήμερα αναμένεται να καταγραφεί στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στον αντίποδα, η Αττική θα βιώσει ένα πιο υποφερτό 24ωρο, αφού η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά παράλια του νομού η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμη μικρότερη, έως και τρεις βαθμούς χαμηλότερη, εξαιτίας των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος με το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς, αν και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.

Απαγορευτικό για χαλάρωση στα πελάγη

Οι λιμενικές αρχές συστήνουν προσοχή καθώς οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στις δυτικές Κυκλάδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τοπικά στα ανατολικά της Αττικής θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα το σκηνικό θα είναι σαφώς πιο ήπιο με ανέμους έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς. Κι όμως, η αστάθεια δεν θα λείψει εντελώς από την ηπειρωτική χώρα, καθώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένοι όμβροι και πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.