Στον Σεΐχη του Κατάρ η μεγαλοπρεπής Villa Certosa του Μπερλουσκόνι με 126 δωμάτια για 350 εκατ. ευρώ

Η έπαυλη 7 αστέρων, πουλήθηκε από τους κληρονόμους του Μπερλουσκόνι στη βασιλική δυναστεία του Κατάρ με τιμή χαμηλότερη από την αρχική, αλλά από τις υψηλότερες στην Ευρώπη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στον Σεΐχη του Κατάρ η μεγαλοπρεπής Villa Certosa του Μπερλουσκόνι με 126 δωμάτια για 350 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πολυτελής Villa Certosa του Σίλβιο Μπελουσκόνι στη Σαρδηνία πωλήθηκε στην οικογένεια του Σεΐχη του Κατάρ έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η τελική τιμή πώλησης είναι μία από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, παρά τη μείωση από τα αρχικά 500 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το ιταλικό κράτος θα εισπράξει συνολικά 55,8 εκατομμύρια ευρώ από φόρους που σχετίζονται με την πώληση, κυρίως από φόρο εισοδήματος εταιρειών και φόρο περιουσιακών εσόδων.
  • Η εταιρεία Idra Immobiliare, που ανήκει στον όμιλο Fininvest και διαχειριζόταν την έπαυλη, παρουσίασε ζημίες 13,268 εκατομμυρίων ευρώ το 2025, με μείωση των ζημιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Τα παιδιά του Μπερλουσκόνι ενδέχεται να αιτηθούν ρύθμιση της φορολογικής οφειλής σε δόσεις από το 2027 έως το 2030, με ετήσιες πληρωμές 11,160 εκατομμυρίων ευρώ.
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Η διάσημη πολυτελής έπαυλη Villa Certosa, στη Σαρδηνία, Villa Certosa του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε πριν από τρία χρόνια πουλήθηκε στην οικογένεια του Εμίρη του Κατάρ για το αστρονομικό ποσό των 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τελική τιμή αν και χαμηλότερη από την αρχική ζητούμενη των 500 εκατομμυρίων, παραμένει μεταξύ των υψηλότερων που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Το ανάκτορο του μεγιστάνα Σίλβιο, διαθέτει 126 δωμάτια, 7 πισίνες και ένα καταφύγιο σε 120 εκτάρια.

Η έπαυλη 7 αστέρων, πουλήθηκε από τους κληρονόμους του Μπερλουσκόνι στην οικογένεια Αλ Θάνι, τη βασιλική δυναστεία που κυβερνά το Κατάρ για πάνω από 150 χρόνια και η οποία μέσω της Mayhoola ελέγχει επίσης το 70% του Valentino στην Ιταλία. Η οικογένεια κατέχει ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο που αντλεί από περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αποτέλεσμα τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

H ιταλική ηγεσία από την πλευρά της πανηγυρίζει για αυτή την πώληση, καθώς θα φέρει στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ, φορολογώντας το κέρδος από την πώληση της εταιρείας που ελέγχεται από τα παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η κτηματομεσιτική εταιρεία του Μπερλουσκόνι, Idra Immobiliare του ομίλου Fininvest είναι ιδιοκτήτρια της βίλας Certosa και της βίλας San Martino στο Arcore, καθώς και ορισμένων διαμερισμάτων, κυρίως στο Μιλάνο και στη Σαρδηνία.

Ολοκλήρωσε τον ισολογισμό του 2025 με έσοδα αυξημένα κατά 4,171 εκατομμύρια ευρώ χάρη στα υψηλότερα εισπραχθέντα ενοίκια, αλλά έκλεισε το έτος με ζημίες ύψους 13,268 εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα, παρότι αρνητικό, ήταν ωστόσο καλύτερο κατά 7,66 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν η ζημία ανερχόταν σε 20,93 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία ακινήτων έχει επίσης χρέη ύψους 117,581 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως προς τον όμιλο Fininvest.

Πέρυσι, σχεδόν αποκλειστικά για τις δύο βίλες που ανήκαν στον ιδρυτή της Fininvest και του κόμματος «Forza Italia», δαπάνησε 2,123 εκατομμύρια ευρώ για «συντήρηση και επισκευές», 2,87 εκατομμύρια ευρώ για «υπηρεσίες κηπουρικής» και 1,584 εκατομμύρια ευρώ για «υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων».

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια σημαντική επένδυση (75.994 ευρώ) για μια μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που εξυπηρετεί τη βίλα Certosa. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας (IMU) που καταβλήθηκε για όλα τα ακίνητα ανήλθε σε 259 χιλιάδες ευρώ.

Από την πώληση, το ιταλικό κράτος θα εισπράξει από φόρους συνολικά 55,8 εκατομμύρια ευρώ, που προέρχονται από το άθροισμα των 48 εκατομμυρίων ευρώ του φόρου εισοδήματος εταιρειών (IRES) και των 7,8 εκατομμυρίων ευρώ του φόρου περιουσιακών εσόδων (IRAP).

Ωστόσο, τα παιδιά του Μπερλουσκόνι και οι διαχειριστές τους θα μπορούσαν να ζητήσουν ρύθμιση της δόσης του συνολικού ποσού που οφείλεται στο δημόσιο σε διάστημα έως και τεσσάρων ετών. Σε αυτή την περίπτωση, από το 2027 και κάθε χρόνο έως το 2030 θα έπρεπε να καταβάλλουν δόσεις ύψους 11,160 εκατομμυρίων ευρώ.

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