Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

Snapshot Η Thylane Blondeau, γνωστή ως «το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου», παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπέντζαμιν Ατάλι σε τελετή στο Παρίσι.

Ο γάμος έγινε μετά από οκτώ χρόνια σχέσης και τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους, που ανακοινώθηκε δημόσια τον Μάρτιο του 2026.

Η Thylane ξεκίνησε το μοντέλο σε ηλικία τεσσάρων ετών και ανακηρύχθηκε «το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» σε ηλικία έξι ετών.

Εξελίχθηκε σε επιτυχημένη επιχειρηματία και μοντέλο, συνεργαζόμενη με μεγάλες μάρκες μόδας και δημιουργώντας τη δική της εταιρεία «Heaven May».

Ο σύζυγός της, Μπέντζαμιν Ατάλι, είναι επιχειρηματίας μόδας και DJ, προτιμώντας να παραμένει στο παρασκήνιο. Snapshot powered by AI

Χαρακτηρίστηκε ως το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Η Γαλλίδα Thylane Blondeau έγινε παγκοσμίως γνωστή σε ηλικία 4ων ετών ως μοντέλο, σήμερα 25 ετών ντύθηκε νυφούλα και αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον επί 8 χρόνια σύντροφό της επιχειρηματία της μόδας Μπέντζαμιν Ατάλι στο Παρίσι.

?✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Στην τελετή, η Thylane φορούσε ένα μακρύ, απλό σατέν φόρεμα με κομψή κάπα. Είχε πιάσει τα μαλλιά της σε έναν αυστηρό κότσο, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό. Ο γαμπρός εμφανίστηκε κλασικά με σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μαλλιά πιασμένα προς τα πίσω με τζελ.

'Most beautiful girl in the world' Thylane Blondeau is married: French model stuns as she ties the knot with Parisian DJ Ben Attal in Paris three months after getting engaged https://t.co/vlQPT9Nivb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026

Τον Μάρτιο του 2026, η Thylane είχε ανακοινώσει δημόσια τον αρραβώνα της. Στο Instagram (6,7 εκατ. ακόλουθοι) δημοσίευσε ρομαντικές φωτογραφίες από την Ελλάδα. Μαζί με αυτές έγραψε: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο». Τώρα είπε το δεύτερο «ναι».

«Το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου»

Η Thylane Blondeau ήταν 4 ετών όταν πρωτοπερπάτησε στην πασαρέλα για τον Jean Paul Gaultier. Σε ηλικία έξι ετών, η «Independent Critics List» την ανακήρυξε «το ομορφότερο κορίτσι του κόσμου». Αργότερα πόζαρε για το «Vogue Paris».

Η κόρη του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Πάτρικ Μπλοντό (58) και της Γαλλίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας Βερόνικα Λουμπρί (58) μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Από παιδί σταρ έχει πλέον εξελιχθεί σε επιτυχημένη επιχειρηματία και μοντέλο. Η Thylane ποζάρει για μάρκες όπως Dolce & Gabbana, L’Oréal, Gucci και Versace. Με τη δική της μάρκα μόδας «Heaven May» δημιούργησε επίσης τη δική της εταιρεία.

Ενώ η Thylane βρέθηκε από νωρίς στο προσκήνιο, ο σύζυγός της προτιμά να παραμένει στο παρασκήνιο. Εργάζεται ως επιχειρηματίας στον κλάδο της μόδας και είναι επίσης γνωστός ως DJ.



