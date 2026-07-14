Δεύτερη χώρα ζητά άδεια για δημιουργία στρατού 10.000.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Τα ρομπότ εμφανίζονται ως λύση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δεύτερη χώρα ζητά άδεια για δημιουργία στρατού 10.000.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα
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  • Η Ιαπωνία εγκρίνει εθνική στρατηγική για την εισαγωγή 10 εκατομμυρίων ρομπότ έως το 2040 για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού.
  • Το σχέδιο Noetra θα ρομποτοποιήσει έως και 18 κλάδους, όπως την παραγωγή τροφίμων και την υγειονομική περίθαλψη.
  • Δημιουργείται κέντρο ρομποτικής βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη με κρατική χρηματοδότηση 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.
  • Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες όπως Sony, Honda, SoftBank και NEC, με συμμετοχή περίπου σαράντα εταιρειών συνολικά.
  • Η Ιαπωνία επιδιώκει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως μέσω αξιοποίησης δεδομένων σε τομείς όπως η ιατρική φροντίδα ηλικιωμένων και η αντιμετώπιση καταστροφών.
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Η έλλειψη εργατικού δυναμικού (ειδικευμένου ή μη) αποτελεί πρόβλημα για πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία ωστόσο είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Η ασιατική χώρα, σύμφωνα με εκτίμηση της εφημερίδας «The Guardian», θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους για να επιτύχει τους μελλοντικούς στόχους ανάπτυξής της. Και μία από τις λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της εργασιακής κατάστασης είναι η ρομποτική.

Και παρόλο που η Κίνα ηγείται αυτού του νέου τεχνολογικού αγώνα, ο ασιατικός γείτονάς της έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα, εγκρίνοντας μια νέα εθνική στρατηγική με την οποία θα εισαχθούν περίπου δέκα εκατομμύρια ρομπότ μέχρι τα τέλη της επόμενης δεκαετίας, με ορίζοντα το έτος 2040.

Κλάδοι που θα ρομποτοποιηθούν

Μια ακόμη πρωτοβουλία για τη «ρομποτοποίηση» ορισμένων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα πάψουν να αποτελούν μέρος της ανθρώπινης ζωής. Το λεγόμενο σχέδιο Noetra (όνομα της επιλεγμένης εταιρείας), όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ryosei Akazawa, θα καλύψει έως και 18 διαφορετικούς κλάδους, από την παραγωγή τροφίμων έως την πιο βασική υγειονομική περίθαλψη.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, προβλέπεται η δημιουργία ενός νευραλγικού κέντρου ρομποτικής βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα προωθήσει τις δραστηριότητες εγκατάστασης, έρευνας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Με κρατική χρηματοδότηση ύψους 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην εγκατάσταση ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα, ειδικά στους τομείς όπου η ανάγκη για προσωπικό είναι πιο επιτακτική.

Για τον σκοπό αυτό, η Noetra έχει την υποστήριξη μεγάλων εθνικών εταιρειών όπως η Sony, η Honda, η SoftBank ή η NEC, ενώ άλλες όπως η Rakuten ή η Fujitsu ενδέχεται να προστεθούν αργότερα. Συνολικά, αναμένεται η συμμετοχή περίπου σαράντα εταιρειών.

«Ο δρόμος της Ιαπωνίας προς την επιτυχία έγκειται στην αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν συσσωρευτεί σε τομείς όπως η ιατρική φροντίδα των ηλικιωμένων, η αντιμετώπιση καταστροφών, τα εργοστάσια παραγωγής και η αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα Νο 1. Θα ανταγωνιστούμε σε τομείς όπου διαθέτουμε μεγάλους όγκους δεδομένων», δήλωσε ο Akazawa.

Η Ιαπωνία, όπως διαβεβαιώνει ο υπουργός Βιομηχανίας, φιλοδοξεί να «αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο» μέσω της δημιουργίας και της επέκτασης υποδομών δεδομένων για τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

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