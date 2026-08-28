Επιστήμονες δημιούργησαν κατσαρίδες-cyborg - Σε τι χρησιμεύουν

Το νέο δημιούργημα είναι έμπνευση επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας

Μάνος Χατζηγιάννης

Επιστήμονες δημιούργησαν κατσαρίδες-cyborg - Σε τι χρησιμεύουν
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Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ έχουν δημιουργήσει κατσαρίδες-cyborg γνωστές ως «paraborgs», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με συσκευές έγχυσης και κάμερες και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ομάδες έρευνας και διάσωσης για να χορηγούν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters ένα σμήνος γιγάντιων κατσαρίδων μπορεί να ακούγεται σαν υλικό για εφιάλτες, αλλά Αυστραλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα έντομα αυτά θα μπορούσαν κάποια μέρα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες έρευνας και διάσωσης για να μεταφέρουν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

Όπως προαναφέρθηκε οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουν αναπτύξει αυτές τις κατσαρίδες με ιατρικές λειτουργίες, που ονομάζονται «paraborgs» και είναι εξοπλισμένες με μικροσκοπικές συσκευές και κάμερες.

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