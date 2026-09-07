Χάκερς έκλεψαν 4.000 bitcoin αξίας 320 εκατ. δολαρίων και επέστρεψαν 3.400 - Γιατί κράτησαν 600

Snapshot Η πλατφόρμα Liquid Network υπέστη κυβερνοεπίθεση με κλοπή 4.000 bitcoin αξίας 320 εκατ. δολαρίων, από τα οποία επιστράφηκαν 3.400 bitcoin.

Οι δράστες, που χαρακτηρίστηκαν ως «λευκοί χάκερ», κράτησαν 600 bitcoin ως επιβράβευση και επέστρεψαν τα υπόλοιπα μετά τη διόρθωση της ευπάθειας.

Η Liquid Network ανέστειλε όλες τις νέες συναλλαγές και εργάζεται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου.

Η επίθεση αποκαλύπτει κρίσιμη ευπάθεια στο μοντέλο επικύρωσης και υποστήριξης του Liquid, που λειτουργεί ως sidechain για ταχύτερους διακανονισμούς bitcoin.

Πρόκειται για μια από τις τελευταίες επιθέσεις που έθεσαν σε αμφισβήτηση την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την υποδομή των κρυπτονομισμάτων. Snapshot powered by AI

Η πλατφόρμα blockchain Liquid Network υπέστη κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν 320 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, στην πιο πρόσφατη από μια σειρά επιθέσεων που κλόνισαν την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Bloomberg ανέφερε ότι περίπου 4.000 από τα 4.200 bitcoin που ήταν αποθηκευμένα σε ένα πορτοφόλι που χρησιμοποιούσε το Liquid Network εκλάπησαν, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο διαχειριστής της πλατφόρμας σε μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «X».

Επισήμανε ότι οι υπεύθυνοι φαίνεται να είναι «λευκοί χάκερ», οι οποίοι εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας και συνήθως επιστρέφουν τα χρήματα, μερικές φορές σε αντάλλαγμα για αμοιβή.

«Τα πορτοφόλια της Liquid θα επηρεαστούν και λυπούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία», ανέφερε η Liquid Network, προσθέτοντας ότι έχει αναστείλει όλες τις νέες συναλλαγές. «Τα μέλη της ομοσπονδίας εργάζονται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου».

Η κυβερνοεπίθεση είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων που έχουν φέρει την κυβερνοασφάλεια των κρυπτονομισμάτων στο επίκεντρο της προσοχής. Την περασμένη εβδομάδα, ένας εισβολέας έκλεψε 6 εκατομμύρια δολάρια από μια πλατφόρμα δανεισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με την Crypto.com. Τον Αύγουστο, μια κυβερνοεπίθεση εναντίον της Coldcard, ενός offline πορτοφολιού Bitcoin, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον ασφαλέστερο τρόπο αποθήκευσης του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.

Οι χάκερ δήλωσαν ότι θα επέστρεφαν τα κεφάλαια αφού επιβεβαιώσουν ότι η ευπάθεια είχε διορθωθεί. Τη Δευτέρα φέρεται να επέστρεψαν 3.400 από τις 4.000 κλεμμένα bitcoin. Κρατώντας 600 BTC για τον εαυτό τους ως επιβράβευση.

Το Liquid λειτουργεί ως sidechain, ένα ξεχωριστό δίκτυο που χρησιμοποιείται από τα χρηματιστήρια για την πραγματοποίηση ταχέων διακανονισμών, καθώς η κύρια αλυσίδα μπλοκ του bitcoin μπορεί να καταγράφει αργές και δαπανηρές συναλλαγές λόγω της συμφόρησης του δικτύου. Το Liquid Network επιταχύνει αυτή τη διαδικασία μέσω της έκδοσης του Liquid Bitcoin, ή L-BTC, το οποίο υποστηρίζεται από πραγματικά Bitcoin που διατηρεί δεσμευμένα. Η Blockstream περιλαμβάνει διάφορα μεγάλα χρηματιστήρια μεταξύ των χρηστών του Liquid, μεταξύ των οποίων το BTSE και το Bitfinex, το οποίο ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία με την Tether, τον μεγαλύτερο εκδότη σταμπλκοίν στον κόσμο. Το BitMEX, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει αυτό το μήνα, ήταν επίσης χρήστης.

Ο Aneirin Flynn, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας FailSafe, δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις υποδεικνύουν ένα σφάλμα που επέτρεπε την έκδοση L-BTC. Η διαρροή «είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά επιθέσεων που έχουν αποκαλύψει αδυναμίες στην υποδομή των κρυπτονομισμάτων φέτος», δήλωσε ο Flynn. «Με περίπου το 95% των αποθεμάτων να έχουν αποσυρθεί και το δίκτυο να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, το περιστατικό αποκαλύπτει μια κρίσιμη ευπάθεια στο μοντέλο επικύρωσης και υποστήριξης του Liquid», συμπλήρωσε.