«Χρόνια μπροστά στα αναδιπλούμενα»: Η Samsung τρολάρει το iPhone Duo της Apple με νέα διαφήμιση

Με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple να παρουσιάζει ήδη προβλήματα με την οθόνη του, έναν μόλις μήνα μετά την κυκλοφορία του, η Samsung «άρπαξε» την ευκαιρία για να... τρολάρει την εταιρεία.

Σε ένα χορηγούμενο βίντεο στο Instagram, η Samsung συγκρίνει το iPhone Duo της Apple με το καινούργιο της αναδιπλούμενο κινητό, το Galaxy Z Fold 8, αναδεικνύοντας τον σχεδιασμό της δικής της συσκευής.

Το βίντεο ξεκινά με ένα πράσινο μήλο, το οποίο κόβεται ξαφνικά σε φέτες. Στη συνέχεια, ένα κομμάτι από αυτό το μήλο προσπαθεί να αναδιπλωθεί, χωρίς να τα καταφέρνει.

Τότε, εμφανίζεται το Galaxy Z Fold 8 της Samsung, το οποίο αναδιπλώνεται χωρίς καμία δυσκολία, αναδεικνύοντας τον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του, υπονοώντας ότι το νέο αυτό μοντέλο είναι 1,6 χιλιοστά λεπτότερο και 53 γραμμάρια ελαφρύτερο από εκείνο της Apple.

Το βίντεο κλείνει με την φράση: «Years ahead in Foldables» («Χρόνια μπροστά στα αναδιπλούμενα»).

Δείτε το βίντεο:

Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφήμιση έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις, καθώς κάποιοι απολαμβάνουν το χιούμορ της Samsung, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η τακτική της εταιρείας είναι παιδιάστικη.

Παράλληλα, η χρονική στιγμή που δημοσιεύτηκε το βίντεο κάνει το τρολάρισμα ακόμη πιο έντονο, καθώς ήδη από την ημέρα της κυκλοφορίας του iPhone Duo, έγιναν πολλαπλές αναφορές για ραγισμένες οθόνες.

Ορισμένοι έχουν αρχίσει να αποκαλούν το ζήτημα «crackgate». Ωστόσο, σύμφωνα με το Android Authority, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να καταλάβουμε εάν αυτές οι αναφορές υποδηλώνουν ένα ευρύτερο πρόβλημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Samsung βάζει στο στόχαστρο της Apple, όπως είχε κάνει με τις καμπάνιες «Ingenius» και «Growing Up», οι οποίες κορόιδευαν τους περιορισμούς του iPhone. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία είχε προσλάβει έναν σωσία του CEO της Apple, Tim Cook, για να επαινέσει το δικό της αναδιπλούμενο κινητό. Το ίδιο κάνει και η Google μέσω της σειράς διαφημιστικών βίντεο «Best Phones Forever».

Για τους fans της Samsung, η νέα διαφήμιση δίνει κάποια νέα επιχειρήματα. Για την Apple, όμως, είναι ένα όχι τόσο ευχάριστο καλωσόρισμα στην κατηγορία των αναδιπλούμενων.