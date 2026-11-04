GTA 6: Στις 10 Νοεμβρίου το preload των 212GB για PlayStation 5 και Xbox - Παγκόσμια φρενίτιδα

Snapshot Το preload του Grand Theft Auto 6 ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου και απαιτεί έως 212GB αποθηκευτικού χώρου σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Η λήψη στο PlayStation 5 ενεργοποιείται στις 00:00 τοπική ώρα, ενώ στα Xbox στις 02:00 ώρα Ελλάδας.

Οι φυσικές εκδόσεις με κωδικό κυκλοφορούν στα καταστήματα στις 12 Νοεμβρίου, με την επίσημη κυκλοφορία στις 19 Νοεμβρίου.

Την ημέρα της κυκλοφορίας θα διατεθεί δωρεάν ψηφιακή αφίσα και προαιρετικά τυπωμένη στο Rockstar Store έναντι 0,99 δολαρίων.

Η έκδοση για υπολογιστές αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto 6, με τους κατόχους των νέων κονσολών να καλούνται να προετοιμάσουν κατάλληλα τα συστήματά τους.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Rockstar Games, η διαδικασία του preload ξεκινά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Το αρχείο λήψης προκαλεί ίλιγγο, καθώς θα καταλαμβάνει έως και 212GB στον σκληρό δίσκο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πλειοψηφία των χρηστών θα αναγκαστεί να διαγράψει παλαιότερα παιχνίδια ή να προχωρήσει σε μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης.

Στο PlayStation 5 η λήψη θα ενεργοποιηθεί ακριβώς στις 00:00 βάσει της τοπικής ώρας κάθε χώρας. Στα Xbox Series X και Series S θα ανοίξει η πρόσβαση ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που μεταφράζεται στις 02:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.

Φυσικές εκδόσεις και έξτρα υλικό

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, οι εκδόσεις που διαθέτουν κωδικό μέσα στη συσκευασία θα βρεθούν στα ράφια των φυσικών καταστημάτων στις 12 Νοεμβρίου. Η κανονική κυκλοφορία του τίτλου έχει «κλειδώσει» για τις 19 του μήνα. Την ημέρα της πρεμιέρας, η εταιρεία θα διαθέσει την επίσημη αφίσα διπλής όψεως με το εξώφυλλο και τον χάρτη. Οι παίκτες θα μπορούν να την αποκτήσουν δωρεάν σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα προσφέρεται και τυπωμένη στο Rockstar Store έναντι 0,99 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές προεξοφλούν ένα άνευ προηγουμένου ράλι πωλήσεων και εσόδων για έναν τίτλο που παραμένει απολύτως πιστός στις ρίζες του, με τεράστιο ανοιχτό κόσμο, ωμή βία και αναφορές σε ναρκωτικά. Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

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