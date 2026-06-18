Εταιρεία στις ΗΠΑ «κατεβάζει ρολά» για την πρεμιέρα του GTA VI - Δεν θα ... πήγαινε κανείς

Οι αιτήσεις για άδεια έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας στις τάξεις των εργαζομένων παγκοσμίως

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εταιρεία στις ΗΠΑ «κατεβάζει ρολά» για την πρεμιέρα του GTA VI - Δεν θα ... πήγαινε κανείς
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί τριγμούς που ξεπερνούν τα όρια της βιομηχανίας του gaming, επηρεάζοντας άμεσα την πραγματική αγορά εργασίας και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.Οι αιτήσεις για άδεια έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας στις τάξεις των εργαζομένων παγκοσμίως, με τους παίκτες να μετρούν αντίστροφα τις μέρες για να χαθούν στους δρόμους της ανανεωμένης Vice City.

Μια γνωστή αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να μην πάει κόντρα στο ρεύμα, επιλέγοντας τον πιο αναπάντεχο δρόμο. Αντί να μπει σε μια μάχη εγκρίσεων και απορρίψεων για τις άδειες του προσωπικού, η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημα ότι εκείνη τη μέρα θα κατεβάσει τα ρολά της και ως εκ τούτου όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτά που πραγματικά θέλουν.

Το viral σημείωμα της διοίκησης


Η Burger Motorsports, μια εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται στις βελτιώσεις αυτοκινήτων και την παραγωγή εξαρτημάτων υψηλών επιδόσεων, έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο μετά τη δημοσιοποίηση ενός άκρως ειλικρινούς εσωτερικού σημειώματος.

Το κείμενο, το οποίο αναπαράχθηκε μαζικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Pubity, εξηγεί με αφοπλιστική διάθεση τους λόγους αυτής της προσωρινής εταιρικής παύσης. Όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση, μετά από έλεγχο των πολυάριθμων αιτημάτων για άδεια, έγινε σαφές ότι η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ήταν πρακτικά αδύνατη. Αρκετά βασικά στελέχη από κρίσιμα τμήματα δήλωσαν προκαταβολικά ότι εκείνη την ημέρα θα είναι μη διαθέσιμα, μη προσβάσιμα ή απλώς χαμένα στη Vice City.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους επικεφαλής να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ρεαλισμό, χαρακτηρίζοντας την έλευση του τίτλου της Rockstar Games ως ένα πρωτοφανές πολιτιστικό γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, τμήματα όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η επεξεργασία παραγγελιών, το τμήμα μηχανολογίας και η διαχείριση των social media θα επηρεαστούν άμεσα. Η Burger Motorsports επέλεξε να προειδοποιήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της αρκετούς μήνες νωρίτερα, δείχνοντας μια σπάνια διάθεση κατανόησης και χιούμορ. Η κανονικότητα αναμένεται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μόνο όταν οι υπάλληλοι ολοκληρώσουν την πρώτη τους εξερεύνηση και φέρουν εις πέρας τουλάχιστον μία αποστολή στον ψηφιακό κόσμο του παιχνιδιού.

Το τέλος της αναμονής και οι προπαραγγελίες

Οι καθυστερήσεις και οι διαδοχικές αναβολές που σημάδεψαν την ανάπτυξη του νέου κεφαλαίου της εμβληματικής σειράς είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία και εκνευρισμό στους κόλπους των φανατικών οπαδών της. Κι όμως, οι αμφιβολίες φαίνεται να διαλύονται οριστικά. Την ίδια ώρα, η Rockstar Games προχωρά στην επίσημη αποκάλυψη του εξωφύλλου του παιχνιδιού, ανοίγοντας παράλληλα την πύλη για τις προπαραγγελίες, οι οποίες ξεκινούν επίσημα στις 25 Ιουνίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πιο σταθερό βήμα προς την τελική ευθεία για την κυκλοφορία του GTA 6 στις κονσόλες επόμενης γενιάς, με τους αναλυτές της αγοράς να προβλέπουν ήδη ρεκόρ πωλήσεων που όμοιά τους δεν έχει ξαναδεί η βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Και κέρδη... 10 δισ. δολαρίων για την εταιρεία.

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