Το Ελαφονήσι στην κορυφή του κόσμου - Η καλύτερη παραλία της υφηλίου σύμφωνα με το TripAdvisor

Την πρώτη θέση ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2025, στον οδηγό του TripAdvisor, καταλαμβάνει η παραλία «Ελαφονήσι» στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα στην παρουσίαση των Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches for 2025, παρουσιάζονται οι αγαπημένες παραλίες των κριτικών του Tripadvisor από ολόκληρο τον κόσμο, βάσει μιας «ολοκληρωμένης ανάλυσης των δεδομένων των κριτικών του Tripadvisor».

Νούμερο 1 η Ελαφόνησος

Η νούμερο 1 παραλία στον κόσμο για φέτος ανακηρύχθηκε η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη, η οποία ανεβαίνει 23 θέσεις για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Σε ανακοίνωσή του, το Tripadvisor αποτίει φόρο τιμής στην παραλία Ελαφονήσι, περιγράφοντάς την ως γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά και τη ροζ άμμο της.

Και προσθέτει: «Η παραλία αυτή περιβάλλεται επίσης από δάση κέδρων, γεγονός που την καθιστά επίσης εξαιρετικό σημείο για πεζοπορία».

Στον ιστότοπο Tripadvisor, η παραλία έχει 16.017 κριτικές, με 10.641 αξιολογήσεις πέντε αστέρων.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η κριτικός 'Georgina S' περιγράφει την επίσκεψη στην παραλία Ελαφονήσι ως 'μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη', ενώ η 'LeonaNotFiona' την περιγράφει ως 'απολύτως τέλεια'.

Η πρώτη πεντάδα

Η υπόλοιπη παγκόσμια πρώτη πεντάδα περιλαμβάνει την παραλία Banana Beach στο νησί Πουκέτ της Ταϊλάνδης (δεύτερη), την παραλία Eagle Beach στο νησί Αρούμπα της Καραϊβικής (τρίτη), την παραλία Siesta Beach στη Φλόριντα (τέταρτη) και την Praia da Falésia στο Algarve της Πορτογαλίας (πέμπτη).



Για όσους ενδιαφέρονται να βουτήξουν -για κάποιο λόγο- από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπόγραμμίζεται ότι η καλύτερη παραλία είναι, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, η παραλία Weymouth Beach στο Dorset, που καταλαμβάνει την εντυπωσιακή 20ή θέση στην ευρωπαϊκή λίστα.

Σχετικές ειδήσεις