Αμφιάρειο: Το άγνωστο μαντείο της Αττικής

Ένας από τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας

Newsbomb

Αμφιάρειο: Το άγνωστο μαντείο της Αττικής
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Αμφιαράειο είναι αρχαιολογικός χώρος της Αττικής και βρίσκεται σε έναν λόφο 6 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του Ωρωπού.

Το Αμφιάρειο ιδρύθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. , μετά την εγκατάλειψη του θηβαϊκού Αμφιαρείου.

Στα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας, διετέλεσε κατά μεγάλα διαστήματα στην κατοχή της Αθήνας και, στο β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ., είχε σχεδόν εξαττικιστεί. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα περιορισμένης εμβέλειας ιερά της Αττικής, θρησκευτικά κέντρα κάποιου δήμου, το Αμφιάρειο του Ωρωπού ήταν το εθνικό ιερό μιας πόλης και είχε φήμη που ξεπερνούσε τα εθνικά της όρια.

Εκεί δημοσιεύονταν τα επίσημα έγγραφα της πόλης και, για μεγάλο διάστημα, του Κοινού των Βοιωτών. Πλήθος ανθρώπων από όλα τα μέρη της Ελλάδας, τη Μικρά Ασία, την Ιταλία συνέρρεε στα «Αμφιάρεια τα μεγάλα», αθλητικούς και μουσικούς αγώνες που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια.

Η είσοδος του ιερού του Αμφιάραου στην αρχαιότητα ήταν από τα ανατολικά, στην κατάληξη του δρόμου που ερχόταν από τον Ωρωπό ή το ιερό λιμάνι Δελφίνιο. Τα κτήριά του κατασκευάστηκαν στις όχθες ενός χειμάρρου, «Χαράδρας» έλεγαν οι αρχαίοι, που διασχίζει ένα από τα ωραιότερα πευκοδάση της Αττικής. Όποιος έμπαινε στο ιαματικό ιερό πλήρωνε δικαίωμα εισόδου παίρνοντας ως απόδειξη μολυβένιο εισιτήριο.

Στην αριστερή όχθη βρίσκονται πρώτα τα λουτρά κι ευθύς αμέσως η μεγάλη στοά μήκους 110 μ., κτίσμα και αυτή του 4ου αιώνα π.Χ., εγκοιμητήριο επισκεπτών και ασθενών.

Στα δύο δωμάτια που υπήρχαν στα άκρα της γινόταν η εγκοίμηση όσων ζητούσαν χρησμό ή θεραπεία από τον Αμφιάραο. Σύμφωνα με το τυπικό, οι πιστοί θυσίαζαν όχι μόνο στον Αμφιάραο αλλά και σε όλους όσων τα ονόματα είναι γραμμένα πάνω στο βωμό. Έχοντας θυσιάσει ένα κριάρι, έπεφταν για ύπνο πάνω στο νωπό δέρμα του περιμένοντας το φανέρωμα του ονείρου.

Μετά τη θεραπεία ή το χρησμό, οι πιστοί έριχναν στην πηγή του ιερού χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Από πολύτιμα μέταλλα ήταν και τα πολλά αφιερώματα. Με τη στοά-εγκοιμητήριο συνδέεται η επιγραφή με τον ιερό νόμο (α΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ.).

Ο χώρος μπροστά από τη στοά χρησίμευε ως στάδιο στους αγώνες που γίνονταν στο ιερό. Πίσω από τη στοά, το θέατρο με τους περίφημους πέντε μαρμάρινους θρόνους είναι σκαμμένο μέσα στο λόφο. Δυτικά της στοάς, παράλληλα με το δρόμο που οδηγούσε στο ναό, βρίσκεται η σειρά των βάθρων.

Ο ναός, φτιαγμένος από ωραίο πωρόλιθο, είχε εξωτερικά λεπτό κονίαμα στολισμένο με μαιάνδρους και ανθέμια. Το νότιο τμήμα του ναού παρασύρθηκε από το ποτάμι στην ύστερη αρχαιότητα. Ούτε το άγαλμα του Αμφιάραου σώθηκε. Ανατολικά του ναού βρίσκεται ο βωμός του ιερού, αφιερωμένος σε πολλές θεότητες. Πολύ κοντά του, ανάμεσα από βαθύσκια πλατάνια, αναβλύζει ακόμα η ιερή πηγή από την οποία, πίστευαν οι Ωρώπιοι, αναδύθηκε ως θεός ο Αμφιάραος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

10:23LIFESTYLE

Exathlon: Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους ανταλλάσσοντας φανέλες - Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»

10:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Ήρωας πατέρας προσπάθησε να γλιτώσει αθώους και πυροβολήθηκε από αστυνομικούς - «Είναι ήρωας, ελπίζω να το γνωρίζει», λέει ο γιος του

09:58ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Τζάμπολ με Κολοσσός – ΑΕΚ | Ξεκίνημα και σε Elite League κι Α1 Γυναικών

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο νεαρούς τραυματίες στα Λαδάδικα

09:44ΕΘΝΙΚΑ

Περιστέρι: «Βεντέτα» κρύβεται πίσω από τη συμπλοκή μαθητών - Βίντεο-ντοκουμέντο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ο γιατρός μου είπε ότι δεν έχει πιθανότητες να ζήσει» - Σήμερα η εκταφή της Σπυριδούλας

09:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Χαμάς: Ναι στο σχέδιο Τραμπ, αλλά με προϋποθέσεις

09:31TRAVEL

Αμφιάρειο: Το άγνωστο μαντείο της Αττικής

09:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: Χρησιμοποιεί έναν πατέρα που πενθεί

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστροφή τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα προ κρίσης επίπεδα στην Ελλάδα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα», λένε οι δικηγόροι της Βεντούρα μετά την καταδίκη του ράπερ

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

08:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζορτζ Χάρντι - Ο τελευταίος πιλότος που πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ο γιατρός μου είπε ότι δεν έχει πιθανότητες να ζήσει» - Σήμερα η εκταφή της Σπυριδούλας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Ήρωας πατέρας προσπάθησε να γλιτώσει αθώους και πυροβολήθηκε από αστυνομικούς - «Είναι ήρωας, ελπίζω να το γνωρίζει», λέει ο γιος του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλιτώνουν από 70% έως 100% στον φόρο

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

08:32ΕΘΝΙΚΑ

Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις για έρευνες - Ξεκίνησε η NAVTEX της Τουρκίας - Πώς απαντά η Ελλάδα

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ