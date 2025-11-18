Φθινοπωρινή εξόρμηση στο μαγευτικό Πάπιγκο, το βασίλειο της Τύμφης

Το Πάπιγκο, κρυμμένο ανάμεσα στις επιβλητικές κορυφές της Τύμφης στην Ήπειρο, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας, ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Τα παραδοσιακά πέτρινα αρχοντικά, τα γεφύρια και τα λιθόστρωτα σοκάκια δημιουργούν μία ατμόσφαιρα γαλήνης, ενώ, τα χρώματα της εποχής «αγκαλιάζουν» το τοπίο και μεταμορφώνουν το χωριό σε ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

Κορυφαία εμπειρία αποτελεί η ανάβαση στη Δρακολίμνη της Τύμφης, μία από τις διασημότερες αλπικές λίμνες της χώρας. Το μονοπάτι ξεκινά από το Μικρό Πάπιγκο και διασχίζει δάση, αλπικά λιβάδια και βραχώδεις πλαγιές, προσφέροντας απεριόριστη θέα.

Η λίμνη, με τα κρυστάλλινα νερά και τους χαρακτηριστικούς αλπικούς τρίτωνες, δημιουργεί μία σχεδόν μυθική αίσθηση, που δικαιολογεί απόλυτα τη φήμη της.

Εντυπωσιακό είναι και το φαράγγι του Βίκου, που θεωρείται ένα από τα βαθύτερα στον κόσμο σε αναλογία με το πλάτος του. Η θέα από τη θέση Οξυά ή το Μονοδένδρι κόβει την ανάσα, ενώ οι περιπατητές που θα το διασχίσουν, έρχονται σε επαφή με την άγρια φύση της Ηπείρου και τα σπάνια φυτά, ενώ, βιώνουν την απόλυτη ησυχία που κυριαρχεί στο φαράγγι.

Το Πάπιγκο συνδυάζει αυθεντική ηπειρώτικη φιλοξενία, εντυπωσιακά τοπία και πληθώρα δραστηριοτήτων, από πεζοπορία και αναρρίχηση έως χαλάρωση στα φυσικά «Οβίρες Ρογκοβού».