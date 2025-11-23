Τα τρία ομορφότερα χωριά του Πηλίου

Το Πήλιο είναι ένας προορισμός που είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, μαγεύει μεγάλους και μικρούς Ιδιαίτερα τον χειμώνα όμως, το χιονισμένο τοπίο και η ομορφιά της φύσης είναι παραμυθένια.

Το Πήλιο βρίσκεται στη μέση ακριβώς από τον Παγασητικό κόλπο και το Αιγαίο, είναι ένα μαγικό βουνό, με γάργαρο νερό στις κρήνες και ηλιαχτίδες μέσα από το φύλλωμα, σε αυτό το μέρος, η φύση οργιάζει. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, παραλίες με καταπράσινα νερά και από ψηλά…τα πηλιορείτικα χωριά.

Το Πήλιο, πρέπει οι επισκέπτες να γνωρίζουν πως διαθέτει πολλά χωριά «θησαυρούς»:

Βυζίτσα

«Κρυμμένο» στο μοναδικό βουνό των Κενταύρων, βρίσκεται ένα υπέροχο μικρό χωριουδάκι που αναμφίβολα έχει μια από τις ομορφότερες πλατείες ολόκληρου του Πηλίου. Και το όνομα αυτού… Βυζίτσα…

Χτισμένη σε μια τοποθεσία αθέατη από θάλασσα, σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων στις πλαγιές του Πηλίου Όρους, η παραδοσιακή Βυζίτσα, φέρνει στον νου μνήμες παλαιοτέρων εποχών με την ανόθευτη ομορφιά της και τα υπέροχα πέτρινα αρχοντικά της. Μάλιστα, κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει σαν ένα ολοζώντανο μνημείο της Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής…

Μακρυνίτσα

Η Μακρινίτσα, αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου για κάθε είδους απόδραση. Σύμφωνα με την μυθολογία, το Πήλιο ήταν η θερινή κατοικία των θεών και η πατρίδα των Κενταύρων. Αυτή η γοητεία του μοναδικού αυτού τόπου ξελογιάζει όσους το επισκέπτονται χαρίζοντας τους αξέχαστες εικόνες.

Η Μακρινίτσα, το «μπαλκόνι του Πηλίου», κρατάει την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και σε συνδυασμό με το φυσικό πλούσιο τοπίο και την θέα προς τον Παγασητικό κόλπο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στους ορεινούς προορισμούς με τους ταξιδευτές να την επισκέπτονται κάθε εποχή του χρόνου.

Η Μακρινίτσα, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου, στο βόρειο κομμάτι του Βόλου όπου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Μηλιές

Οι Μηλιές είναι ένα από τα πιο γραφικά και παραδοσιακά χωριά του Πηλίου. Βρίσκεται σε απόσταση 28 χλμ. από το Βόλο και είναι κτισμένο σε υψόμετρο 400 μέτρων με 1500 περίπου μόνιμους κατοίκους. Η αξεπέραστη φυσική ομορφιά του χωριού σε παρασύρει σε μια περιήγηση που θα ηρεμήσει τη ψυχή από το άγχος της καθημερινότητας, παρόλο που το χωριό αποτελεί αξιοσημείωτο εμπορικό και οικονομικό κέντρο.

Οι εναλλαγές των εικόνων από τις κρυστάλλινες πηγές, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και τα παλιά αρχοντικά συνδυάζονται αρμονικά με το γκριζοπράσινο χρώμα του πηλιορείτικου ελαιώνα δημιουργώντας μια αίσθηση γαληνής καθιστώντας τις Μηλιές ιδανικό προορισμό για διακοπές. Περπατώντας το χωριό, περνώντας μέσα από αυλές παλιών παραδοσιακών σπιτιών θα ανακαλύψετε αμέτρητες «κρυφές» ομορφιές και θα νιώσετε τα ζεστά χαμογέλα των κάτοικων.