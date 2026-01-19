Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

Αναφορά στα Ανώγεια από διεθνές ταξιδιωτικό αφιέρωμα της εφημερίδας The Times δίνει μία νέα διάσταση στο τουριστικό προϊόν του ορεινού δήμου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Η ηλεκτρονική έκδοση της «The Sunday Times» έκανε αφιέρωμα με τίτλο «25 of Greece's prettiest villages» και στο ειδικό αυτό αφιέρωμα Travel Greece Special της The Sunday Times περιλαμβάνονται τα Ανώγεια Κρήτης, μεταξύ 25 από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας. Το δημοσίευμα αναδεικνύει τον ορεινό χαρακτήρα των Ανωγείων στον Ψηλορείτη, την έντονη πολιτιστική και μουσική τους παράδοση, καθώς και τη σημαντική ιστορική τους συμβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αναφορά στην καταστροφή του χωριού το 1944 και στην υπόθεση της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε. Παράλληλα, προβάλλεται η σύγχρονη εικόνα των Ανωγείων ως ζωντανού τόπου πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας.

Γίνεται επίσης μνεία σε σημαντικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, όπως η Ζώμινθος, η Αρχαία Ελεύθερνα και το Ιδαίο 'Αντρο. «Η διεθνής αυτή προβολή ενισχύει τη φήμη των Ανωγείων ως προορισμού πολιτισμού, ιστορίας και εμπειρίας και έρχεται να συμπληρώσει τη συμμετοχή τους, το 2024, στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του ΟΗΕ για τον Τουρισμό», επισημαίνει ο δήμαρχος Ανωγείων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ είπε πως: «Τα Ανώγεια είναι ο ορισμός της έννοιας του τουρισμού. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός είναι το απαύγασμα όλων όσων αφορούν σε εικόνες, σχέσεις, εμπειρίες, συναισθήματα ανθρώπων που ταξίδεψαν για να βρεθούν σε έναν τόπο, χωρίς να παραμένουν μόνιμα σε αυτόν ή να ασκούν κάποια δραστηριότητα, πέρα μόνο από όλα όσα αφορούν, την ένταση στη σκέψη, στο βίωμα και στη συναισθηματική ταύτιση με το χώρο. Τότε λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα Ανώγεια είναι τουρισμός. Είναι ταξίδι στις γεύσεις, στον πολιτισμό, είναι εμπειρίες σε διαδρομές, στην αντίληψη της απόλυτης φύσης, είναι δέσιμο με τις μουσικές εξάρσεις που συνδέονται με έναν πρωτόγνωρο τρόπο με τους ήχους στις πλαγιές του Ψηλορείτη και τον μικρόκοσμο των Σπηλαίων και των Μητάτων. Είναι τιμή που τα Ανώγεια αναδεικνύονται από διαμορφωτές της κοινής γνώμης, και δη όταν με την πένα τους, το μικρόφωνο ή τον τηλεοπτικό φακό έχουν τη δυνατότητα, την αισθητική και την τέχνη να καταγράφουν να αποτυπώνουν την αλήθεια. Διότι αυτό είναι τα Ανώγεια. Μία διαχρονική, αέναη αλήθεια στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχουν οι άνθρωποι του τόπου. Ευχαριστούμε την διεθνούς φήμη εφημερίδα The Sunday Times και καλούμε τους συνεργάτες της να έρθουν όλοι μαζί να φιλοξενηθούν σε έναν τόπο που έχει απλώσει το φως του διεθνώς, αναδεικνύοντας και μεταλαμπαδεύοντας μεταξύ πολλών άλλων, τις διαχρονικές αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

