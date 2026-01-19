Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

Η εφημερίδα The Times δίνει μία νέα διάσταση στο τουριστικό προϊόν του ορεινού δήμου των Ανωγείων

Newsbomb

Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»
Ανώγεια
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναφορά στα Ανώγεια από διεθνές ταξιδιωτικό αφιέρωμα της εφημερίδας The Times δίνει μία νέα διάσταση στο τουριστικό προϊόν του ορεινού δήμου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Η ηλεκτρονική έκδοση της «The Sunday Times» έκανε αφιέρωμα με τίτλο «25 of Greece's prettiest villages» και στο ειδικό αυτό αφιέρωμα Travel Greece Special της The Sunday Times περιλαμβάνονται τα Ανώγεια Κρήτης, μεταξύ 25 από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας. Το δημοσίευμα αναδεικνύει τον ορεινό χαρακτήρα των Ανωγείων στον Ψηλορείτη, την έντονη πολιτιστική και μουσική τους παράδοση, καθώς και τη σημαντική ιστορική τους συμβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αναφορά στην καταστροφή του χωριού το 1944 και στην υπόθεση της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε. Παράλληλα, προβάλλεται η σύγχρονη εικόνα των Ανωγείων ως ζωντανού τόπου πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας.

Γίνεται επίσης μνεία σε σημαντικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, όπως η Ζώμινθος, η Αρχαία Ελεύθερνα και το Ιδαίο 'Αντρο. «Η διεθνής αυτή προβολή ενισχύει τη φήμη των Ανωγείων ως προορισμού πολιτισμού, ιστορίας και εμπειρίας και έρχεται να συμπληρώσει τη συμμετοχή τους, το 2024, στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του ΟΗΕ για τον Τουρισμό», επισημαίνει ο δήμαρχος Ανωγείων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ είπε πως: «Τα Ανώγεια είναι ο ορισμός της έννοιας του τουρισμού. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός είναι το απαύγασμα όλων όσων αφορούν σε εικόνες, σχέσεις, εμπειρίες, συναισθήματα ανθρώπων που ταξίδεψαν για να βρεθούν σε έναν τόπο, χωρίς να παραμένουν μόνιμα σε αυτόν ή να ασκούν κάποια δραστηριότητα, πέρα μόνο από όλα όσα αφορούν, την ένταση στη σκέψη, στο βίωμα και στη συναισθηματική ταύτιση με το χώρο. Τότε λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα Ανώγεια είναι τουρισμός. Είναι ταξίδι στις γεύσεις, στον πολιτισμό, είναι εμπειρίες σε διαδρομές, στην αντίληψη της απόλυτης φύσης, είναι δέσιμο με τις μουσικές εξάρσεις που συνδέονται με έναν πρωτόγνωρο τρόπο με τους ήχους στις πλαγιές του Ψηλορείτη και τον μικρόκοσμο των Σπηλαίων και των Μητάτων. Είναι τιμή που τα Ανώγεια αναδεικνύονται από διαμορφωτές της κοινής γνώμης, και δη όταν με την πένα τους, το μικρόφωνο ή τον τηλεοπτικό φακό έχουν τη δυνατότητα, την αισθητική και την τέχνη να καταγράφουν να αποτυπώνουν την αλήθεια. Διότι αυτό είναι τα Ανώγεια. Μία διαχρονική, αέναη αλήθεια στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχουν οι άνθρωποι του τόπου. Ευχαριστούμε την διεθνούς φήμη εφημερίδα The Sunday Times και καλούμε τους συνεργάτες της να έρθουν όλοι μαζί να φιλοξενηθούν σε έναν τόπο που έχει απλώσει το φως του διεθνώς, αναδεικνύοντας και μεταλαμπαδεύοντας μεταξύ πολλών άλλων, τις διαχρονικές αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

23:55TRAVEL

Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στο νέο ΚΕΠ

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη Γάλλου δημοσιογράφου σε διαδήλωση για τους Κούρδους της Συρίας - Βίντεο

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σάρα εν μέσω των συγκρούσεων με τους Κούρδους

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου - Τουλάχιστον επτά οι νεκροί

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

23:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κοινότοπα αναμενόμενη διαστρέβλωση, τόσο μπορούν»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τον «ινφλουένσερ» που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Αθήνας

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία έτοιμη για μαζική επίθεση - Σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες

22:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύθηκε η ΕΛΑΣ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τουρκικά drone έπληξαν την πόλη Χασακά, λένε οι Κούρδοι

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από το Eurogroup:«Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ