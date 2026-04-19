«Σαν την Ελλάδα, αλλά φθηνότερα» – Οι εναλλακτικοί προορισμοί που «κερδίζουν» τους τουρίστες

Πολλοί μπορούν να ταυτιστούν με τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης ενός «κρυμμένου διαμαντιού». Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στο εξωτερικό, αντί για τα κλασικά all–inclusive τουριστικά πακέτα, σύμφωνα με την ABTA, την ένωση των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων.

Η ABTA αναφέρει, επίσης, ότι δύο στους πέντε Βρετανούς σχεδιάζουν εφέτος να ταξιδέψουν σε χώρα που δεν έχουν επισκεφτεί ξανά.

Αυτή η τάση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγεί ορισμένους ταξιδιώτες προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών και το υψηλό κόστος ζωής αποθαρρύνουν άλλους από τις διακοπές.

Ακολουθούν οι δημοφιλέστερες προτάσεις για έναν πιο οικονομικό και εναλλακτικό προορισμό το καλοκαίρι:

Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στα κοινωνικά δίκτυα ως «κρυμμένος θησαυρός» ταξιδιών.

Πλέον, το βαλκανικό κράτος συνδέεται με αρκετές απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και προσελκύει ταξιδιώτες που θα ήθελαν να επισκεφτούν την Ελλάδα, την Ιταλία ή την Κροατία, αλλά με χαμηλότερο κόστος.

Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, οι τουρίστες μπορούν να συνδυάσουν παραλία, πόλη και δραστηριότητες στη φύση. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες, ένα οκταήμερο οικογενειακό πακέτο περιπέτειας κοστίζει περίπου περίπου 2.140 ευρώ / άτομο.

Travel bloggers και νεότεροι ταξιδιώτες προβάλλουν τη χώρα ως value–for–money επιλογή, συχνά περιγράφοντάς την ως «σαν την Κροατία, αλλά φθηνότερη», συνδυάζοντας city break και διακοπές στη θάλασσα.

Η Βαλτική Ακτή

Εσθονία, Φινλανδία και Λιθουανία κερδίζουν έδαφος ως προορισμοί για οικογένειες, ζευγάρια και solo ταξιδιώτες. Οι χώρες συνδέονται εύκολα μεταξύ τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φεριμπότ μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν.

Η Βαλτική Θάλασσα προσφέρει εναλλακτικές διακοπές παραλίας με πιο δροσερό κλίμα σε σχέση με τη νότια Ευρώπη.

Η ABTA σημειώνει ότι ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως μέρος της εμπειρίας των διακοπών, αναζητώντας αυθεντικότητα μακριά από τα κλασσικά τουριστικά κέντρα.

Αλβανία

Η Αλβανία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους value–for–money προορισμούς. Οι ταξιδιώτες μπορούν εύκολα να συνδυάσουν Κέρκυρα και Αλβανική Ριβιέρα μέσω φέρι προς τους Αγίους Σαράντα.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς αναλυτές, ένα επταήμερο all–inclusive πακέτο κοστίζει σημαντικά λιγότερο σε σύγκριση με αντίστοιχους μεσογειακούς προορισμούς, προσελκύοντας κυρίως νεότερους ταξιδιώτες και οικογένειες.

Η χώρα προσφέρει παραλίες με κρυστάλλινα νερά, αλλά και ιστορικές πόλεις όπως το Μπεράτ και το Αργυρόκαστρο.

Βόρεια Ισπανία

Η Ισπανία παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Βρετανούς, ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι τουρίστες στρέφονται πέρα από τη Βαρκελώνη και την Κόστα ντελ Σολ.

Περιοχές όπως η Αστούριας και η Λα Ριόχα «κερδίζουν» έδαφος, καθώς προσφέρουν έναν διαφορετικό τύπο ισπανικής εμπειρίας, με βουνά, «πράσινο» και λιγότερο μαζικό τουρισμό.

Η τάση συνδέεται και με την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια που βασίζονται σε ειδικά ενδιαφέροντα, όπως η γαστρονομία και το κρασί. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, περιοχές όπως το Σαν Σεμπαστιάν και το Μπιλμπάο παραμένουν τουριστικές, αλλά σαφώς λιγότερο κορεσμένες συγκριτικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ισπανίας.