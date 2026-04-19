«Σαν την Ελλάδα, αλλά φθηνότερα» – Οι εναλλακτικοί προορισμοί που «κερδίζουν» τους τουρίστες

Οι εναλλακτικοί και «περίεργοι» προορισμοί που ανεβαίνουν για το 2026

Newsbomb

TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλοί μπορούν να ταυτιστούν με τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης ενός «κρυμμένου διαμαντιού». Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στο εξωτερικό, αντί για τα κλασικά all–inclusive τουριστικά πακέτα, σύμφωνα με την ABTA, την ένωση των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων.

Η ABTA αναφέρει, επίσης, ότι δύο στους πέντε Βρετανούς σχεδιάζουν εφέτος να ταξιδέψουν σε χώρα που δεν έχουν επισκεφτεί ξανά.

Αυτή η τάση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγεί ορισμένους ταξιδιώτες προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών και το υψηλό κόστος ζωής αποθαρρύνουν άλλους από τις διακοπές.

Ακολουθούν οι δημοφιλέστερες προτάσεις για έναν πιο οικονομικό και εναλλακτικό προορισμό το καλοκαίρι:

  • Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στα κοινωνικά δίκτυα ως «κρυμμένος θησαυρός» ταξιδιών.

Πλέον, το βαλκανικό κράτος συνδέεται με αρκετές απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και προσελκύει ταξιδιώτες που θα ήθελαν να επισκεφτούν την Ελλάδα, την Ιταλία ή την Κροατία, αλλά με χαμηλότερο κόστος.

Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, οι τουρίστες μπορούν να συνδυάσουν παραλία, πόλη και δραστηριότητες στη φύση. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες, ένα οκταήμερο οικογενειακό πακέτο περιπέτειας κοστίζει περίπου περίπου 2.140 ευρώ / άτομο.

Travel bloggers και νεότεροι ταξιδιώτες προβάλλουν τη χώρα ως value–for–money επιλογή, συχνά περιγράφοντάς την ως «σαν την Κροατία, αλλά φθηνότερη», συνδυάζοντας city break και διακοπές στη θάλασσα.

  • Η Βαλτική Ακτή

Εσθονία, Φινλανδία και Λιθουανία κερδίζουν έδαφος ως προορισμοί για οικογένειες, ζευγάρια και solo ταξιδιώτες. Οι χώρες συνδέονται εύκολα μεταξύ τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φεριμπότ μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν.

Η Βαλτική Θάλασσα προσφέρει εναλλακτικές διακοπές παραλίας με πιο δροσερό κλίμα σε σχέση με τη νότια Ευρώπη.

Η ABTA σημειώνει ότι ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως μέρος της εμπειρίας των διακοπών, αναζητώντας αυθεντικότητα μακριά από τα κλασσικά τουριστικά κέντρα.

  • Αλβανία

Η Αλβανία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους value–for–money προορισμούς. Οι ταξιδιώτες μπορούν εύκολα να συνδυάσουν Κέρκυρα και Αλβανική Ριβιέρα μέσω φέρι προς τους Αγίους Σαράντα.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς αναλυτές, ένα επταήμερο all–inclusive πακέτο κοστίζει σημαντικά λιγότερο σε σύγκριση με αντίστοιχους μεσογειακούς προορισμούς, προσελκύοντας κυρίως νεότερους ταξιδιώτες και οικογένειες.

Η χώρα προσφέρει παραλίες με κρυστάλλινα νερά, αλλά και ιστορικές πόλεις όπως το Μπεράτ και το Αργυρόκαστρο.

  • Βόρεια Ισπανία

Η Ισπανία παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Βρετανούς, ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι τουρίστες στρέφονται πέρα από τη Βαρκελώνη και την Κόστα ντελ Σολ.

Περιοχές όπως η Αστούριας και η Λα Ριόχα «κερδίζουν» έδαφος, καθώς προσφέρουν έναν διαφορετικό τύπο ισπανικής εμπειρίας, με βουνά, «πράσινο» και λιγότερο μαζικό τουρισμό.

Η τάση συνδέεται και με την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια που βασίζονται σε ειδικά ενδιαφέροντα, όπως η γαστρονομία και το κρασί. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, περιοχές όπως το Σαν Σεμπαστιάν και το Μπιλμπάο παραμένουν τουριστικές, αλλά σαφώς λιγότερο κορεσμένες συγκριτικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ισπανίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα στο Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί - Αύριο οι διαπραγματευτές μου στο Πακιστάν»

15:24WHAT THE FACT

Το απλό κόλπο επιβατών κρουαζιέρας για να γλυτώνουν εκατοντάδες ευρώ

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μαέστρος πέταξε κάτω κατά λάθος βιολί ενός εκατομμυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια κονσέρτου

15:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: H απουσία από το πάνελ και το ατύχημα μέσα στον ύπνο της – «Πονάω πολύ»

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για εμπλοκή σε πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο

14:56WHAT THE FACT

Μετανσάρκωση: Παιδιά που ισχυρίζονται ότι θυμούνται την προηγούμενη ζωή τους - Οι πολυσυζητημένες ιστορίες τους

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρυλικός Rocky… επιστρέφει μέσω συλλεκτικής φιγούρας – υπερπαραγωγή

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανάγκασε δύο πετρελαιοφόρα να αλλάξουν πορεία

14:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα 24-25 Απριλίου - Ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας και νέες συνεργασίες

14:19LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τρία χρόνια»

14:07TRAVEL

«Σαν την Ελλάδα, αλλά φθηνότερα» – Οι εναλλακτικοί προορισμοί που «κερδίζουν» τους τουρίστες

14:03LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες θα προκριθούν από τον Α' και Β' Ημιτελικό, βάσει των στοιχηματικών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή η 16χρονη - Αναμένεται να αποσωληνωθεί, συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής

13:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στην Αϊόβα μετά από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Πληροφορίες για τραυματίες

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξιπτωτιστής κόλλησε στον ηλεκτρονικό πίνακα γηπέδου – Δείτε βίντεο

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Από 21 Απριλίου οι αιτήσεις - 300.000 vouchers για διακοπές

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Χειροπέδες σε 46χρονο για παιδική πορνογραφία ύστερα από σήμα της Europol – Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βρούτσης: «Πανάξια ο Πανναξιακός, ο αθλητισμός στα νησιά μας ανθεί»

13:19ΥΓΕΙΑ

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Ανησυχητικά ευρήματα νέας έρευνας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή η 16χρονη - Αναμένεται να αποσωληνωθεί, συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις από το δικηγόρο της οικογένειας της Μυρτούς: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι - Να δούμε πώς φτάσαμε σ' αυτό το δωμάτιο και υπό ποιες προϋποθέσεις»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

15:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: H απουσία από το πάνελ και το ατύχημα μέσα στον ύπνο της – «Πονάω πολύ»

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

08:18LIFESTYLE

J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

13:19ΥΓΕΙΑ

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Ανησυχητικά ευρήματα νέας έρευνας

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ασφυκτικό κλοιό τα ενοίκια - «Καμπανάκι» για βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ