Πώς το να σταματάτε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο κάνει καλό στην υγεία σας

Πολλοί τρώνε το τελευταίο βασικό γεύμα ή σνακ της ημέρας κοντά στην ώρα του βραδινού ύπνου.

Oλοένα και περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πότε τρώμε μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας σχεδόν όσο και το τι τρώμε. Ερευνητές και κλινικοί γιατροί συνιστούν να τελειώνουμε το τελευταίο γεύμα της ημέρας, αρκετές ώρες πριν πάμε για ύπνο.

Η διακοπή της πρόσληψης τροφής περίπου τρεις ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα, να υποστηρίξει πιο υγιή πρότυπα αρτηριακής πίεσης και να μειώσει την επιβάρυνση του πεπτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτή η συνήθεια λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό επειδή επιτρέπει στον μεταβολισμό του σώματος να ευθυγραμμιστεί με τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς του.

Γιατί ο χρονισμός των γευμάτων έχει σημασία για το σώμα

Το σώμα ακολουθεί έναν κιρκάδιο ρυθμό, ένα 24ωρο εσωτερικό “ρολόι” που ρυθμίζει τον ύπνο, την παραγωγή ορμονών, τον μεταβολισμό και την πέψη. Το βράδυ το σώμα μεταβαίνει σταδιακά από τον ενεργό μεταβολισμό στην ανάπαυση και την επιδιόρθωση.

Όταν ένα γεύμα καταναλώνεται κοντά στην ώρα του ύπνου, η πέψη και η μεταβολική δραστηριότητα παραμένουν αυξημένες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που το σώμα προετοιμάζεται φυσικά να επιβραδυνθεί. Έρευνες δείχνουν, ότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται αργότερα το βράδυ, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα μπορεί να επεξεργάζεται τη γλυκόζη λιγότερο αποτελεσματικά τη νύχτα.

Αφήνοντας να περάσουν μερικές ώρες μεταξύ του τελευταίου γεύματος και του ύπνου, δίνεται στον οργανισμό χρόνος να χωνέψει την τροφή και να σταθεροποιήσει τις μεταβολικές διεργασίες προτού εισέλθει στη φάση ανάρρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καλύτερος έλεγχος σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ένα από τα πιο σημαντικά πιθανά οφέλη της αποφυγής του φαγητού αργά το βράδυ αφορά τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Όταν τα γεύματα καταναλώνονται λίγο πριν τον ύπνο, η γλυκόζη από την τροφή κυκλοφορεί στο αίμα σε μια στιγμή που το σώμα είναι λιγότερο ευαίσθητο στην ινσουλίνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το να αφήνετε ένα κενό 3 ωρών μεταξύ του βραδινού γεύματος και της ώρας του ύπνου μπορεί να βοηθήσει στη:

  • σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • μείωση των αιχμών γλυκόζης αργά το βράδυ
  • υποστήριξη μιας πιο υγιούς μεταβολικής ρύθμισης

Η σταθερή γλυκόζη στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι σημαντική για την μακροπρόθεσμη μεταβολική υγεία και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη.

Πιθανά οφέλη για την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς

Ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσει την καρδιαγγειακή υγεία.

Η πέψη ενεργοποιεί το μεταβολικό και νευρικό σύστημα του σώματος, αυξάνοντας προσωρινά τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση. Το να τρώτε αμέσως πριν ξαπλώσετε μπορεί να επηρεάσει την κανονική πτώση της αρτηριακής πίεσης του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια διαδικασία που βοηθά την καρδιά να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η διακοπή της πρόσληψης τροφής νωρίτερα το βράδυ επιτρέπει στο καρδιαγγειακό σύστημα να μεταβεί πιο ομαλά στην κατάσταση νυχτερινής ηρεμίας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το μοτίβο μπορεί να υποστηρίξει μια πιο υγιή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και τη συνολική υγεία της καρδιάς.

Πώς οι ειδικοί κατέληξαν στο όριο των 3 ωρών

Η σύσταση να σταματήσει κανείς να τρώει περίπου τρεις ώρες πριν τον ύπνο αντικατοπτρίζει τον μέσο χρόνο που απαιτείται για να αρχίσει το σώμα να χωνεύει και να επεξεργάζεται ένα γεύμα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου:

  • το στομάχι αρχίζει να αδειάζει το περιεχόμενό του
  • συμβαίνουν η πέψη των τροφών και η απορρόφηση των θρεπτικών τους συστατικών
  • τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξάνονται και στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά

Ο ύπνος ακριβώς μετά από αυτήν τη διαδικασία επιτρέπει στο σώμα να επικεντρωθεί πιο αποτελεσματικά στις λειτουργίες επιδιόρθωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας παρά στην πέψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το φαγητό αργά το βράδυ να οδηγήσει σε αύξηση βάρους;

Το φαγητό αργά το βράδυ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους σε ορισμένα άτομα, επειδή κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και η σωματική δραστηριότητα είναι συνήθως χαμηλότερη. Η κατανάλωση θερμίδων κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να διευκολύνει την αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας (θερμίδες) αντί να την κάψει.

Είναι επιβλαβές να τρώμε περιστασιακά πριν τον ύπνο;

Τα περιστασιακά αργά γεύματα είναι απίθανο να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η συνεχής κατανάλωση φαγητού κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να διαταράξει την μεταβολική ρύθμιση και την ποιότητα του ύπνου με την πάροδο του χρόνου.

Βοηθά η αποφυγή του φαγητού πριν τον ύπνο στην μείωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης;

Ναι. Το φαγητό λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, επειδή το περιεχόμενο του στομάχου μπορεί να μετακινηθεί προς τον οισοφάγο. Η αναμονή 2-3 ωρών μετά το φαγητό επιτρέπει στο στομάχι να αδειάσει και μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Τι γίνεται αν αισθάνεστε πεινασμένοι πριν τον ύπνο;

Εάν σας συμβαίνει αυτό, επαναξιολογήστε τον χρονισμό όλων των γευμάτων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η κατανάλωση ισορροπημένων γευμάτων με επαρκή πρωτεΐνη και φυτικές ίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βελτιώσει τον κορεσμό και να μειώσει τη νυχτερινή πείνα.

Συμπέρασμα

Η διακοπή της πρόσληψης τροφής περίπου 3 ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να υποστηρίξει έναν πιο υγιή μεταβολισμό, καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και βελτιωμένη καρδιαγγειακή αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιτρέποντας στο σώμα να ολοκληρώσει την πέψη πριν από τον ύπνο, αυτή η απλή συνήθεια βοηθά στην ευθυγράμμιση των διατροφικών συνηθειών με τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του σώματος.

Αν και η ποιότητα της διατροφής παραμένει απαραίτητη για τη συνολική υγεία, ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μεταβολική ισορροπία.

Πηγές:
medicaldaily.com
harvard.edu
clevelandclinic.org
nih.gov

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Η πρωτιά στις εκλογές είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των 4χρονων παιδιών η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησε τον υψηλό μισθό στα 41 του και μετακόμισε στην Πορτογαλία: «Εξοικονομώ 4.200 ευρώ το μήνα»

10:57ΦΑΡΜΑΚΟ

Ελλείψεις φαρμάκων λόγω πολέμου: «Παρακολουθούμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα» - Σταθερή η εικόνα στη χώρα μας

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Πακιστάν έπεισε το Ισραήλ να αφαιρέσει δύο κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους από τη «λίστα θανάτου»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν έβγαλε ποτέ το Ευαγγέλιο σε δημοπρασία», λέει ο Δημητρακόπουλος

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή ώρας και γιατί γίνεται πάντοτε Κυριακή

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

10:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Υποχρεωτική η καταβολή τους μέσω τράπεζας από 1η Απριλίου - Όλες οι αλλαγές

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκότωσε τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης - Ήταν υπεύθυνος για την «ασφυξία» στα Στενά του Ορμούζ

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεαροί έκαναν βόλτα στο φρούριο του Κουλέ και εγκλωβίστηκαν από τα κύματα

10:31ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται προς 14.000 ευρώ: «Ιδανικό για χώρους εργασίας»

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ απογείωσε τη δήλωση Τασούλα για το... 1981 με βίντεο για το Συνέδριο

10:23LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής η γνωστή παρουσιάστρια - «Ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία, αύριο θα είναι πάλι μαζί μας»

10:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρή συνεργασία Χαρδαλιά - Μώραλη και κοινό όραμα για τον Πειραιά με δράσεις κοινωνικής προσφοράς

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος στο Newsbomb.gr για Άγιο Όρος: «Δύσκολη η κατάσταση - Θα συνεχιστούν οι δονήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς - Κατάφερε να ξεφύγει κι αναζητείται

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός - Μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, σχεδόν μισός μισθός

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κάνει «ποδαρικό» ο Απρίλιος

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

10:31ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο πόλεμος με το Ιράν αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα για τον αμερικανικό στρατό

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ευστράτιος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

«Επιζήμια για την ανάπτυξη των 4χρονων παιδιών η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας», λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησε τον υψηλό μισθό στα 41 του και μετακόμισε στην Πορτογαλία: «Εξοικονομώ 4.200 ευρώ το μήνα»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν έβγαλε ποτέ το Ευαγγέλιο σε δημοπρασία», λέει ο Δημητρακόπουλος

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό διπλό χτύπημα με drones σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ