Δίαιτα με βρεφικές τροφές για ενήλικες: Κόλπο απώλειας βάρους ή διατροφικό λάθος;

Η αντικατάσταση των γευμάτων με βαζάκια/γεύματα βρεφικής τροφής μπορεί να ακούγεται σαν ένας απλός τρόπος, για να μειώσετε τις θερμίδες.

Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η «δίαιτα με βρεφικές τροφές» έχει τραβήξει την προσοχή: υπόσχεται απώλεια βάρους χωρίς περίπλοκους κανόνες. Αλλά όταν την κοιτάξετε πιο προσεκτικά, το ερώτημα δεν είναι αν λειτουργεί βραχυπρόθεσμα: είναι αν έχει νόημα για την υγεία των ενηλίκων.

Τι είναι η δίαιτα με βρεφικές τροφές;

Η δίαιτα με βρεφικές τροφές είναι ένα άτυπο διατροφικό πρότυπο όπου οι ενήλικες αντικαθιστούν ένα ή περισσότερα καθημερινά γεύματα με εμπορικά προϊόντα βρεφικής τροφής, συχνά πουρέ φρούτων, λαχανικών ή κρεάτων.

Μια τυπική εκδοχή περιλαμβάνει:

Κατανάλωση πολλαπλών βάζων βρεφικής τροφής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Αντικατάσταση σνακ ή γευμάτων για την μείωση της πρόσληψης θερμίδων

Μερικές φορές συμπεριλαμβάνεται και ένα κανονικό γεύμα ενηλίκων

Η ιδέα είναι απλή: μικρότερες μερίδες + λιγότερες θερμίδες = απώλεια βάρους.

Οδηγεί πραγματικά η δίαιτα με βρεφικές τροφές σε απώλεια βάρους;

Βραχυπρόθεσμα, ίσως και να χάσετε κιλά. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή:

Οι παιδικές τροφές είναι ελεγχόμενες σε μερίδες

Τείνουν να είναι χαμηλές σε θερμίδες

Περιορίζονται τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και τα επεξεργασμένα

Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό για τις παιδικές τροφές: αντανακλά έναν γενικό περιορισμό θερμίδων, όχι ένα συγκεκριμένο μεταβολικό πλεονέκτημα.

Οι παιδικές τροφές δεν έχουν σχεδιαστεί για τη διατροφή των ενηλίκων

Οι παιδικές τροφές έχουν σχεδιαστεί για βρέφη, όχι για ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι:

Δίνουν προτεραιότητα στην ήπια πέψη

Είναι χαμηλότερης πυκνότητας σε θερμίδες

Μπορεί να μην έχουν επαρκείς πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη για τις ανάγκες των ενηλίκων

Οι ενήλικες χρειάζονται:

Περισσότερη ενέργεια

Πιο ποικίλα θρεπτικά συστατικά

Μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού από τα γεύματα

Η μεγάλη εξάρτηση από τις παιδικές τροφές μπορεί να δυσκολέψει την κάλυψη αυτών των αναγκών με συνέπεια.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι;

1. Ανεπαρκής διατροφή

Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις σε:

Πρωτεΐνη

Απαραίτητα λιπαρά

Ορισμένες βιταμίνες και μέταλλα

2. Κακό αίσθημα κορεσμού και πείνας

Επειδή οι παιδικές τροφές έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες:

Η πείνα μπορεί να επιστρέψει γρήγορα

Η υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα γίνεται πιο πιθανή

3. Μη βιώσιμο διατροφικό πρότυπο

Η εν λόγω δίαιτα δεν αντικατοπτρίζει τις διατροφικές συνήθειες του πραγματικού κόσμου, καθιστώντας την:

Δύσκολη στη διατήρηση

Εύκολη στην εγκατάλειψη

4. Έλλειψη σημάτων μάσησης και πέψης

Η μάσηση παίζει ρόλο στον κορεσμό και την πέψη. Οι υγρές ή σε μορφή πουρέ τροφές μπορεί να:

μειώσουν τα σημάδια πληρότητας

επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τα γεύματα

Υπάρχουν οφέλη;

Αν και δεν είναι ιδανική ως πλήρης δίαιτα, υπάρχουν περιορισμένα πλαίσια όπου οι παιδικές τροφές μπορούν να είναι χρήσιμες.

Οι προσυσκευασμένες μερίδες μπορούν να βοηθήσουν ορισμένα άτομα για:

Κατανόηση του μεγέθους των μερίδων

Μείωση του άσκοπου φαγητού

Βραχυπρόθεσμη ευκολία πέψης

Οι μαλακές τροφές μπορεί να είναι προσωρινά χρήσιμες για:

Οδοντικά προβλήματα

Ανάρρωση από ορισμένες ασθένειες

Ωστόσο, πρόκειται για συγκεκριμένες καταστάσεις, όχι για γενικές στρατηγικές απώλειας βάρους.

Τι προτείνουν γενικά οι ειδικοί;

Οι περισσότεροι διατροφολόγοι προτιμούν προσεγγίσεις που είναι:

Ισορροπημένες

Βιώσιμες

Διατροφικά πλήρεις

Αυτό περιλαμβάνει:

Ολόκληρες τροφές με επαρκή πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιή λίπη

Έλεγχος μερίδων, χρησιμοποιώντας κανονικά γεύματα

Μακροπρόθεσμες προσαρμογές τρόπου ζωής αντί για περιοριστικά πρότυπα

Ο στόχος δεν είναι μόνο η απώλεια βάρους, αλλά η διατήρηση της υγείας την ίδια ώρα που χάνετε κιλά.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ ρεαλιστικά να χάσω βάρος γρήγορα με τη δίαιτα βρεφικής τροφής;

Ναι, αλλά κυρίως λόγω περιορισμού θερμίδων. Η απώλεια βάρους είναι συχνά βραχυπρόθεσμη και μπορεί να αφορά απώλεια νερού αντί για λίπους.

Γιατί ορισμένοι αισθάνονται χειρότερα μετά την έναρξη αυτής της δίαιτας;

Επειδή το σώμα μπορεί να μην λαμβάνει αρκετές πρωτεΐνες, λίπη ή θερμίδες, οδηγώντας σε κόπωση, ευερεθιστότητα και κακή συγκέντρωση.

Χρησιμοποιείται ποτέ η δίαιτα βρεφικής τροφής για ιατρικούς σκοπούς;

Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως μετά από οδοντιατρικές επεμβάσεις ή πεπτικά προβλήματα, αλλά ποτέ ως δομημένη μέθοδος απώλειας βάρους.

Επηρεάζει η κατανάλωση μόνο πουρέ τροφών τον μεταβολισμό;

Όχι άμεσα, αλλά μπορεί να μειώσει τον κορεσμό και να αλλάξει τα διατροφικά πρότυπα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση τροφής αργότερα.

Γιατί είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η δίαιτα μακροπρόθεσμα;

Επειδή της λείπει ποικιλία, υφή και ικανοποίηση, βασικοί παράγοντες που βοηθούν τους ανθρώπους να τηρούν μια δίαιτα.

Συμπέρασμα

Η δίαιτα με βάση τις παιδικές τροφές μπορεί να αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο μείωσης της πρόσληψης θερμίδων, αλλά δεν προσφέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα: διατροφική επάρκεια, ικανοποίηση και βιωσιμότητα. Ενώ μπορεί να αποφέρει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, δεν παρέχει μια ρεαλιστική ή υγιή βάση για μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους.

Για τους ενήλικες, η εστίαση θα πρέπει να παραμείνει σε ισορροπημένα διατροφικά πρότυπα που υποστηρίζουν τόσο τους στόχους βάρους όσο και τη συνολική υγεία.

Πηγές:

clevelandclinic.org

mayoclinic.org

harvard.edu

cdc.gov