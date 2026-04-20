Φυτοφάρμακα σε υγιεινά τρόφιμα συνδέονται με καρκίνο του πνεύμονα στους κάτω των 50

Έκθεση σε φυτοφάρμακα και πρώιμη έναρξη καρκίνου του πνεύμονα: Τι έδειξαν νέα ερευνητικά ευρήματα.

Newsbomb

Φυτοφάρμακα σε υγιεινά τρόφιμα συνδέονται με καρκίνο του πνεύμονα στους κάτω των 50
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα μελέτη προκαλεί αντιδράσεις, υποδεικνύοντας ότι άτομα κάτω των 50 ετών που ακολουθούν πιο υγιεινές δίαιτες, μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

Με την πρώτη ματιά, αυτό ακούγεται αντιφατικό. Αλλά οι ερευνητές λένε ότι η σύνδεση μπορεί να μην αφορά τα καθαυτά τρόφιμα, αλλά την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε αυτά τα τρόφιμα.

Τι βρήκε η νέα μελέτη

Πρόκειται για μια έρευνα που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα του Καρκίνου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι άτομα με δίαιτες πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά φάνηκαν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο πρώιμης έναρξης καρκίνου του πνεύμονα σε ορισμένα περιβάλλοντα.

Η βασική λεπτομέρεια είναι η εξής: Ο αυξημένος κίνδυνος δεν συνδεόταν με τα ίδια τα τρόφιμα, αλλά με την υψηλότερη εκτιμώμενη έκθεση σε φυτοφάρμακα που βρίσκονται συνήθως στα φρέσκα προϊόντα.

Με άλλα λόγια, η συσχέτιση ήταν:

  • ΟΧΙ ότι «τα υγιεινά τρόφιμα προκαλούν καρκίνο»
  • ΑΛΛΑ ότι, ενδεχομένως, «η υψηλότερη έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί να παίζει ρόλο»

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη.

Πώς θα μπορούσαν τα φυτοφάρμακα να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα;

Είναι γνωστό ότι ορισμένα φυτοφάρμακα έχουν βιολογικές επιδράσεις, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον κίνδυνο καρκίνου με την πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές προτείνουν αρκετές πιθανές οδούς:

  • Χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διατροφής
  • Φλεγμονή και κυτταρική βλάβη, που συνδέονται με ορισμένες χημικές ουσίες
  • Πιθανή διαταραχή των φυσιολογικών κυτταρικών διεργασιών

Αν και αυτό δεν αποδεικνύει αιτία και αποτέλεσμα, υποστηρίζει την ιδέα ότι οι περιβαλλοντικές εκθέσεις, ακόμη και μέσω της διατροφής, μπορούν να επηρεάσουν την μακροπρόθεσμη υγεία.

Λαχανικά

Γιατί άτομα που τρώνε πιο υγιεινές τροφές είναι πιο εκτεθειμένα;

Διότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τα τρόφιμα που είναι πιο πιθανό να φέρουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ειδικά όταν δεν πλένονται καλά ή όταν καλλιεργούνται με συμβατικές μεθόδους γεωργίας.

Έτσι, τα άτομα που τρώνε περισσότερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα καταναλώνουν συχνά και προτιμούν ορισμένους τύπους προϊόντων με υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων, μπορεί ακούσια να έχουν υψηλότερη αθροιστική έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ενός παραδόξου: τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο, αλλά αυτό οφείλεται σε έναν εξωτερικό παράγοντα, όχι στην καθαυτή υγιεινή διατροφή.

Σημαίνει αυτό ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι ασφαλή;

Όχι και εδώ έχει μεγάλη σημασία η ερμηνεία αυτής της έρευνας. Το συνολικό σύνολο των στοιχείων εξακολουθεί να δείχνει έντονα ότι:

  • Οι πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά δίαιτες σχετίζονται με χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο ασθένειας
  • Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, την μεταβολική υγεία και την πρόληψη του καρκίνου

Αυτή η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν αυτά τα τρόφιμα. Αντίθετα, επισημαίνει έναν πιθανό περιβαλλοντικό παράγοντα, που μπορεί να απαιτεί καλύτερο έλεγχο.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μελέτης;

Αυτό το είδος έρευνας δείχνει συσχέτιση, αλλά όχι άμεση αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή:

  • Δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα φυτοφάρμακα προκάλεσαν άμεσα καρκίνους
  • Άλλοι παράγοντες (περιβάλλον, τρόπος ζωής, γενετική) μπορεί επίσης να συμβάλλουν

Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες, για να επιβεβαιωθεί και να διευκρινιστεί η σύνδεση.

Φρούτα

Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά;

Το συμπέρασμα δεν είναι να αλλάξετε δραστικά τη διατροφή σας, αλλά να μειώσετε την περιττή έκθεση, όπου είναι δυνατόν. Τα πρακτικά βήματα περιλαμβάνουν:

  1. Καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών
  2. Ξεφλούδισμα των φρέσκων προϊόντων όταν είναι εφικτό
  3. Ποικιλία τροφίμων αντί να βασίζεστε σε μεγάλο βαθμό σε λίγα είδη
  4. Επιλογή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, όταν είναι εφικτό (ειδικά για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υπολείμματα)

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να σταματήσω να τρώω φρούτα και λαχανικά λόγω των φυτοφαρμάκων;

Όχι. Τα οφέλη από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών υπερτερούν σαφώς των πιθανών κινδύνων. Η εστίαση πρέπει να είναι στην μείωση της συνολικής έκθεσης και όχι στην αποφυγή αυτών των τροφίμων.

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα εντελώς απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα;

Όχι εντελώς, αλλά γενικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα συνθετικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με τα συμβατικά καλλιεργημένα προϊόντα.

Γιατί αυτό επηρεάζει συγκεκριμένα άτομα κάτω των 50 ετών;

Οι ερευνητές μελετούν όλο και περισσότερο τους καρκίνους πρώιμης έναρξης και οι περιβαλλοντικές εκθέσεις -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διατροφή- είναι ένας πιθανός παράγοντας που ερευνάται.

Συμπέρασμα

Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει μια σημαντική λεπτομέρεια στη σύγχρονη έρευνα για την υγεία: μερικές φορές ο κίνδυνος δεν έγκειται στο ίδιο το τρόφιμο, αλλά στον τρόπο παραγωγής του. Η σχέση μεταξύ της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και του κινδύνου καρκίνου του πνεύμονα σε νεότερους ενήλικες εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά ενισχύει την ανάγκη να κοιτάξουμε πέρα από απλές ετικέτες όπως «υγιεινό» ή «ανθυγιεινό».

Προς το παρόν, η καλύτερη προσέγγιση παραμένει ισορροπημένη και πρακτική: συνεχίστε να τρώτε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, λαμβάνοντας όμως παράλληλα απλά βήματα για να μειώσετε την πιθανή σας έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Πηγές:
healthline.com
medicalnewstoday.com
sciencedaily.com
who.int
ewg.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους -  Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

12:28ANNOUNCEMENTS

Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

12:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φαλαινοκαρχαρίας σε photobombing με κολυμβήτρια - Η αντίδρασή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στο Χοκάιντο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ - Δικαιούχοι και διαδικασία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ