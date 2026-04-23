Φαινόταν αληθινή. Ακουγόταν επιστημονική. Εξαπλώθηκε γρήγορα. Και για ένα διάστημα, πολλοί άνθρωποι την πίστεψαν.

Αν και η «μπιξονιμανία» ήταν μια εντελώς φανταστική ασθένεια, κατάφερε να κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, πείθοντας πολλούς χρήστες, προκαλώντας ανησυχία και αποκαλύπτοντας πόσο εύκολα μπορεί να επικρατήσει η παραπληροφόρηση για την υγεία στην ψηφιακή εποχή.

Το επεισόδιο δεν αφορά μόνο μια ψεύτικη ασθένεια. Αφορά το πώς και γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο, ειδικά όσον αφορά ζητήματα υγείας.

Τι συνέβη

Η πάθηση δεν εμφανίζεται στην τυπική ιατρική βιβλιογραφία, επειδή απλά… δεν υπάρχει. Είναι εφεύρεση μιας ομάδας ερευνητών με επικεφαλής την Almira Osmanovic Thunström, ιατρική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, η οποία επινόησε την πάθηση του δέρματος και στη συνέχεια ανέβασε δύο ψεύτικες μελέτες σχετικά με αυτήν σε μια πλατφόρμα προεκτύπωσης στις αρχές του 2024. Η Osmanovic Thunström πραγματοποίησε αυτό το ασυνήθιστο πείραμα για να ελέγξει εάν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) τεχνητής νοημοσύνης θα καταπιούν την παραπληροφόρηση και στη συνέχεια θα την παρουσιάσουν ως αξιόπιστη συμβουλή υγείας. «Ήθελα να δω αν μπορώ να δημιουργήσω μια ιατρική πάθηση που δεν υπήρχε στη βάση δεδομένων», είπε.

Το πρόβλημα ήταν ότι το πείραμα λειτούργησε πιο καλά απ’ ό,τι φαντάζονταν οι εμπνευστές του! Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με την πάθηση, που αποδίδονταν σε έναν συγγραφέα «φάντασμα», μεγάλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να επαναλαμβάνουν την επινοημένη πάθηση σαν να ήταν πραγματική.

Το ακόμα πιο ανησυχητικό, λένε άλλοι ερευνητές, είναι ότι οι ψεύτικες εργασίες αναφέρθηκαν στη συνέχεια σε επίσημη βιβλιογραφία με αξιολόγηση από ομοτίμους. Η Osmanovic Thunström λέει ότι αυτό υποδηλώνει ότι ορισμένοι ερευνητές βασίζονται σε αναφορές που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ποτέ να διαβάζουν τις υποκείμενες εργασίες.

Η Bixonimania δεν υπήρχε πριν από τις 15 Μαρτίου 2024, όταν δύο αναρτήσεις σχετικά με αυτήν εμφανίστηκαν στον ιστότοπο Medium. Στη συνέχεια, στις 26 Απριλίου και στις 6 Μαΐου του ίδιου έτους, δύο προδημοσιεύσεις σχετικά με την πάθηση εμφανίστηκαν στο ακαδημαϊκό κοινωνικό δίκτυο SciProfiles (βλ. https://doi.org/qzm5 και https://doi.org/qzm4). Ο επικεφαλής συγγραφέας ήταν ένας ψεύτικος ερευνητής ονόματι Lazljiv Izgubljenovic, του οποίου η φωτογραφία δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Εικόνες μπιξονιμανίας, μιας φανταστικής ασθένειας, που δημιουργήθηκε με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Πηγή: Preprints.org https://doi.org/qzm4 (2024). Μετά την πρώτη γι' αυτήν την... φάρσα, στις 10 Απριλίου, οι σχετικές δημοσιεύσεις αφαιρέθηκαν από το Preprints.org.

Παρόλο που δεν είχε επιστημονική βάση, οι εμπνευστές της την παρουσίασαν με τρόπο που μιμούνταν αξιόπιστες πληροφορίες για την υγεία:

Χρησιμοποίησαν ιατρική γλώσσα

Περιέγραψαν ασαφή αλλά σχετικά συμπτώματα

Υπονοούσαν έναν επείγον και αναδυόμενο κίνδυνο δημόσιας υγείας

Αυτά τα στοιχεία τη βοήθησαν να κερδίσει γρήγορα έδαφος σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Γιατί οι άνθρωποι το πίστεψαν

Η επιτυχία της απάτης δεν ήταν τυχαία. Αξιοποίησε κοινά μοτίβα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται πληροφορίες για την υγεία. Αρκετοί παράγοντες την έκαναν πιστευτή:

Γνώριμα μοτίβα συμπτωμάτων: Τα συμπτώματα που περιγράφηκαν ήταν επαρκώς γενικευμένα, ώστε πολλοί να μπορούν να ταυτιστούν με αυτά

Επιστημονικός τόνος: Η γλώσσα έμοιαζε με πραγματική ιατρική αναφορά, η οποία αύξησε την αντιληπτή αξιοπιστία.

Συναισθηματική κινητοποίηση: Η ιδέα μιας νέας ή αναδυόμενης ασθένειας δημιουργεί ανησυχία, η οποία ενθαρρύνει την κοινοποίηση πριν από την επαλήθευση.

Κοινωνική ενίσχυση: Μόλις κοινοποιήθηκε ευρέως, η ίδια η επανάληψη/αναμετάδοση/διασπορά έκανε τις πληροφορίες να φαίνονται πιο αξιόπιστες.

Γιατί η παραπληροφόρηση για την υγεία εξαπλώνεται τόσο εύκολα

Το περιεχόμενο που σχετίζεται με την υγεία εξαπλώνεται ταχύτερα από πολλά άλλα είδη πληροφοριών, επειδή φαίνεται άμεσα σχετικό με τη δική μας ζωή/καθημερινότητα.

Όταν οι άνθρωποι συναντούν κάτι που μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους:

Δίνουν μεγαλύτερη προσοχή

Είναι πιο πιθανό να το κοινοποιήσουν γρήγορα

Συχνά αναζητούν επιβεβαίωση μετά την αρχική αντίδραση

Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο, όπου η ταχύτητα ξεπερνά την ακρίβεια.

Τι αποκαλύπτει αυτό για τη συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο

Η μπιξονιμανία αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα: η διαδικτυακή αξιοπιστία συχνά κρίνεται από την παρουσίαση, όχι από την επαλήθευση.

Η επαγγελματική γλώσσα, οι δομημένες εξηγήσεις και οι σίγουροι ισχυρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της εξουσίας, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε θέματα υγείας, όπου η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει πραγματικές αποφάσεις.

Γιατί αυτό έχει σημασία πέρα από μια φάρσα

Ο αντίκτυπος της παραπληροφόρησης υπερβαίνει τη σύγχυση από την φάρσα με την μπιξονιμανία. Σε πραγματικές περιπτώσεις, οι ψευδείς πληροφορίες για την υγεία μπορούν να:

καθυστερήσουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη

προωθήσουν αναποτελεσματικές ή επιβλαβείς πρακτικές

υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη σε αξιόπιστες πηγές

Αν και η καθαυτή μπιξονιμανία ήταν αποκύημα επιστημονικής φαντασίας (κυριολεκτικά!), οι μηχανισμοί πίσω από την εξάπλωσή της είναι πολύ πραγματικοί.

Πώς να προστατευτείτε από παρόμοια παραπληροφόρηση

Το μάθημα δεν είναι να γίνετε καχύποπτοι για τα πάντα, αλλά να γίνετε πιο προσεκτικοί. Ένας βασικός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά:

Αναζητήστε αξιόπιστες ιατρικές πηγές

Ελέγξτε εάν οι ισχυρισμοί υποστηρίζονται από έρευνα

Να είστε προσεκτικοί με περιεχόμενο που δημιουργεί αίσθηση επείγοντος χωρίς αποδεικτικά στοιχεία

Ελέγξτε αν η πληροφορία εμφανίζεται σε αξιόπιστους ιατρικούς ιστότοπους ή ιστότοπους δημόσιας υγείας. Εάν υπάρχει μόνο σε social media ή σε blogs, πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί

Συμπέρασμα

Η μπιξονιμανία μπορεί να ήταν ψεύτικη ασθένεια, αλλά η αντίδραση του διαδικτύου σε αυτήν δεν ήταν. Αποκάλυψε πόσο εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί μια καλοπαρουσιασμένη παραπληροφόρηση και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αποδεκτή ως αλήθεια, ειδικά στον τομέα της υγείας.

Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι πληροφορίες για την υγεία είναι σταθερές και άμεσες, η πιο σημαντική δεξιότητα μπορεί να μην είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες, αλλά η ικανότητά μας να τις αξιολογούμε.

