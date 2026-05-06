Οι πιο συχνές αλλεργίες από Μάιο μέχρι τέλος καλοκαιριού – Χάρτες γύρης ανά περιοχή

Γιατί τα συμπτώματα αλλεργίας αυξάνονται κάθε καλοκαίρι και ποιες γύρεις είναι συνήθως υπεύθυνες.

Για πολλούς τα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι δεν φέρνουν μόνο ζέστη και ηλιοφάνεια, αλλά και αλλεπάλληλες μέρες με φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια, ρινική συμφόρηση/καταρροή και κόπωση.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και δεδομένα παρακολούθησης γύρης, ορισμένα αλλεργιογόνα γίνονται πιο έντονα και πιο παρατεταμένα καθώς αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες.

Ποιες γύρεις είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου;

Από τον Μάιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δύο από τα πιο σημαντικά αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα στην Ελλάδα είναι:

  • Γύρη χόρτου
  • Γύρη ελιάς

Άλλα εποχιακά αλλεργιογόνα μπορούν επίσης να συμβάλουν, ειδικά τα ζιζάνια και ορισμένα καλοκαιρινά φυτά, αλλά τα άγρια χόρτα/γρασίδι και οι ελιές παραμένουν μεταξύ των πιο κλινικά σημαντικών αιτιών στις μεσογειακές περιοχές.

Γιατί η γύρη της ελιάς είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα;

Οι ελιές είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε αγροτικές και προαστιακές περιοχές. Η περίοδος επικονίασής τους συνήθως κορυφώνεται στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού.

Η γύρη της ελιάς είναι εξαιρετικά αλλεργιογόνος, επειδή τα σωματίδια της μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα και να εισέλθουν εύκολα στην μύτη, τα μάτια και την αναπνευστική οδό.

Συνήθη συμπτώματα:

  • Φτέρνισμα
  • Ρινική συμφόρηση
  • Ρινική καταρροή
  • Κνησμός
  • Δακρύρροια
  • Βήχας ή ερεθισμός στον λαιμό

Σε ευαίσθητα άτομα, η γύρη της ελιάς μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συμπτώματα του άσθματος.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποφευχθεί η γύρη του χόρτου;

Η γύρη του χόρτου είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες αλλεργίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ένας λόγος για τον οποίο είναι δύσκολο να αποφευχθεί είναι ότι τα χόρτα αναπτύσσονται σε πολλά περιβάλλοντα, όπως:

  • Χωράφια και αγροτικές περιοχές
  • Πάρκα και κήποι
  • Άκρες δρόμων και αστικοί χώροι πρασίνου

Τα επίπεδα γύρης του χόρτου συχνά αυξάνονται από τα τέλη της άνοιξης έως το καλοκαίρι, ειδικά κατά τη διάρκεια ζεστών, ξηρών και θυελλωδών ημερών.

Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με την αλλεργία στη γύρη της ελιάς:

  • Επαναλαμβανόμενο φτέρνισμα
  • Κνησμός στην μύτη και τον λαιμό
  • Κόκκινα ή δακρυσμένα μάτια
  • Πίεση στα ιγμόρεια
  • Κόπωση από τα επίμονα συμπτώματα
Γύρη από δέντρα έχει καθίσει επάνω σε οροφή αυτοκινήτου μέσα στην πόλη

Γιατί κάποιοι βιώνουν πιο έντονα τις καλοκαιρινές αλλεργίες;

Οι ερευνητές πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν τις εποχές γύρης. Μελέτες υποδεικνύουν ότι:

  • Οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν τις περιόδους επικονίασης
  • Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή γύρης
  • Οι συνθήκες ανέμου και ξηρασίας μπορούν να διαδώσουν τα αλλεργιογόνα πιο αποτελεσματικά

Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί ορισμένοι αισθάνονται, ότι οι εποχιακές αλλεργίες τους διαρκούν περισσότερο ή γίνονται πιο έντονες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πώς μπορείτε να μειώσετε την έκθεση στη γύρη

Η πλήρης αποφυγή της γύρης είναι δύσκολη, αλλά η μείωση της έκθεσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα συμπτώματα. Χρήσιμες στρατηγικές:

  • Κλειστά παράθυρα κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλή γύρη
  • Ντους και αλλαγή ρούχων μετά από έκθεση σε εξωτερικούς χώρους
  • Αποφυγή άσκησης σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες αιχμής της γύρης
  • Χρήση κλιματιστικού και φίλτρων αέρα όταν είναι δυνατόν
  • Χρήση γυαλιών ηλίου σε εξωτερικούς χώρους για την μείωση της έκθεσης των ματιών

Ο έλεγχος των τοπικών προβλέψεων για τη γύρη μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να προγραμματίσουν δραστηριότητες πιο άνετα.

Χάρτες γύρης στην Ελλάδα

Το meteo.gr παρέχει ενημερωτικούς χάρτες ανά περιοχή, ημέρα και ώρα για τη γύρη χόρτων και τη γύρη ελιάς.

Κάντε ένα κλικ ΕΔΩ για να δείτε τα επίπεδα γύρης στην ατμόσφαιρα της περιοχής στην οποία κατοικείται ή θα πάτε ταξίδι/διακοπές.

Παράδειγμα για γύρη από χόρτα σήμερα, 06/05, περίπου στις 18:00

Ποιες θεραπείες συνήθως βοηθούν με τις εποχιακές αλλεργίες;

Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, αλλά οι συνήθεις τεκμηριωμένες επιλογές είναι:

ΘεραπείαΠώς βοηθάειΣημειώσεις
ΑντισταμινικάΜειώνουν το φτέρνισμα, τον κνησμό, τη ρινική καταρροήΣυχνά χρησιμοποιούνται για ήπια έως μέτρια συμπτώματα
Ρινικά κορτικοστεροειδή σπρέιΜειώνουν τη φλεγμονή στις ρινικές οδούςΜεταξύ των πιο αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων επιλογών
Οφθαλμικές σταγόνεςΑνακουφίζουν από τον κνησμό ή τα υγρά μάτιαΧρήσιμα κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής γύρης
Ρινικές εκπλύσεις με αλατούχο διάλυμαΒοηθούν στην απομάκρυνση αλλεργιογόνων από τις ρινικές οδούςΜπορεί να μειώσει τη συμφόρηση φυσικά

Άτομα με άσθμα ή σοβαρά συμπτώματα μπορεί να χρειαστούν πρόσθετη ιατρική αξιολόγηση.

Πότε πρέπει κάποιος να δει γιατρό για αλλεργίες;

Η ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική εάν:

  • Τα συμπτώματα επηρεάζουν τον ύπνο ή την καθημερινή ζωή
  • Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν βοηθούν
  • Εμφανίζονται αναπνευστικά συμπτώματα ή συριγμός
  • Τα συμπτώματα διαρκούν για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν

Οι εξετάσεις αλλεργίας μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ακριβών αιτιών και να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανοσοθεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μειώνει ο θαλασσινός αέρας τις αλλεργίες στη γύρη;

Μερικές φορές προσωρινά, ειδικά κοντά στην ακτή, αλλά η γύρη μπορεί να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις ανάλογα με τις συνθήκες του ανέμου.

Είναι δυνατόν να εμφανιστούν εποχιακές αλλεργίες αργότερα στη ζωή;

Ναι. Μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν αλλεργίες στη γύρη για πρώτη φορά κατά την ενήλικη ζωή, ακόμη και αν δεν είχαν συμπτώματα νωρίτερα στη ζωή τους.

Συμπέρασμα

Από τον Μάιο έως τα τέλη του καλοκαιριού, η γύρη του χόρτου και της ελιάς παραμένει από τις σημαντικότερες αιτίες εποχιακών αλλεργιών στην Ελλάδα. Καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες αλλάζουν, η έκθεση στη γύρη μπορεί να γίνει πιο παρατεταμένη και έντονη για ορισμένα άτομα, αυξάνοντας το βάρος των εποχικών συμπτωμάτων.

Αν και οι αλλεργίες δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν εντελώς, ένας συνδυασμός μείωσης της έκθεσης, παρακολούθησης των συμπτωμάτων και κατάλληλης θεραπείας μπορεί να κάνει την εποχή σημαντικά πιο διαχειρίσιμη.

